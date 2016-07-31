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货币新闻 | 2016年 7月 31日 星期日 14:56 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货7月26日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年7月26日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(702,484口)
    253,504   72,033   85,107  312,202  457,239  650,813  614,379   51,671  88,105
    
    较7月19日变动(未平仓合约：减少69,094口)
    
    -37,758  -17,083   -3,718  -28,135  -48,403  -69,611  -69,204      517     110
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       36.1     10.3     12.1     44.4     65.1     92.6     87.5      7.4    12.5
    
    各类交易商数量(总计为628家)
        202      123      157      186      248      469      465
    (完)                   

  

 (整理 张若琪 审校 张涛)

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