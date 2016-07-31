金砖国家：7月29日股汇市收盘纵览

路透7月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月29(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.23%，报873.47点。
中国股市：沪综指收跌至近一个月新低，大盘持续调整有色板块领跌
中国汇市：人民币收五连升至一个月新高，大行仅提供流动性无意引导反弹
香港股市：收跌1.3%，对日央行最新宽松举措的失望情绪横扫亚洲
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巴西股市：受巴西国家石油公司(Petrobras)股价上涨激励收高逾1%。Petrobras以25亿美元出售离岸油气区块勘探许可权益。指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.13%，报57,308.209点。
巴西汇市：雷亚尔升逾1.6%，美国今年升息预期减低激励雷亚尔劲扬，巴西央行未积极干预阻升。雷亚尔兑美元 收报3.2423/29，上日收报3.2953/65。
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南非股市：收低，因南非兰特大涨，令资源股和多仰赖海外获利的企业买盘下降。指标Top-40指数 收盘下跌1.02%，报45,916.48点；大盘综合指数 收盘下跌0.91%，报52,797.58点。
南非汇市：兰特升穿14.0大关至八个月高位，因贸易实现顺差
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印度股市：收低，因投资人了结银行和金融股涨势的获利。BSE指数 收盘下跌0.56%，报28,051.86点，但7月累计上扬3.9%；NSE指数 收盘下跌0.32%，报8,638.5点，月线涨4.23%。两大股指均连续第五个月上涨。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.015/67.025，上日收报67.035/67.045。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.45%，报927.57点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.27%，报481.44点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.87%，报66.035；卢布兑欧元 贬值0.1%，报73.83。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)