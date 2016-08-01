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市场报道 | 2016年 8月 1日 星期一 08:13 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月1日-8月8日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值
    
    8月1日当周
    
    8月1日(一)
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       7月终值        --          52.9
    1400 美国建筑支出(较前月)                          6月     +0.5%         -0.8%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数               7月      53.0          53.2
                        投入物价分项指数                        60.0          60.5
                            就业分项指数                        50.3          50.4
                          新订单分项指数                          --          57.0
    
    8月2日(二)
    1230 美国实质个人支出(较前月)                      6月        --         +0.3%
             个人所得(较前月)                                  +0.3%         +0.2%
             经调整后的个人支出(较前月)                        +0.3%         +0.4%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)             +0.1%         +0.2%
                                      (较上年同期)                --         +1.6%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                    --         +0.2%
                                  (较上年同期)                    --         +0.9%
    1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)  7月        --          51.8
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数        7月        --         715.8
    1730 美国汽车销量年率(万辆)                        7月        --         1,666
    
    8月3日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --         545.8
                抵押贷款再融资指数                                --       2,415.5
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                 7月  增加17.0      增加17.2
    1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       7月终值        --          50.9
                   综合PMI                                        --          51.5
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数             7月      56.0          56.5
                                企业活动分项指数                59.6          59.5
                                就业分项指数                      --          52.7
                                新订单分项指数                    --          59.9
                                投入物价分项指数                  --          55.5
    
    8月4日(四)
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)            7月        --        38,536
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           7月30日当周       --          26.6
                       四周均值(万人)                             --         25.65
                 续请失业金人数(万人)           7月23日当周       --         213.9
    1400 美国工厂订单(较前月)                          6月     -1.8%         -1.0% 
             扣除运输的工厂订单(较前月)                           --         +0.1%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)          6月修正值        --         -4.0%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         --         -0.5%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --         -3.9%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --         +0.2%
    
    8月5日(五)
    1230 美国非农就业岗位(万人)                        7月  增加17.5      增加28.7
             民间就业岗位(万人)                             增加17.0      增加26.5
             制造业就业岗位(万人)                          　   持平       增加1.4
             政府部门就业岗位(万人)                               --       增加2.2
             失业率                                             4.9%          4.9%
             平均时薪(较前月)                                  +0.2%         +0.1%
             每周平均工时                                       34.4          34.4
             劳动力就业参与率                                     --         62.7%
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                      6月   逆差430       逆差411
    1230 加拿大就业岗位变动(万个)                      7月   增加1.0      减少0.07
               失业率                                           6.9%          6.8%
               就业参与率                                         --        65.50%
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                        6月  逆差28.4      逆差32.8
               出口(亿加元)                                       --         411.5
               进口(亿加元)                                       --         444.2
    1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                 7月        --          54.7
                   经季节调整PMI                                  --          51.7
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值             6月        --         +1.9%
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                        6月 增加160.0     增加185.6

    
    8月8日当周
    
    8月8日(一)
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                        6月        --         -1.9%
    1400 美国就业趋势指数                              7月        --         128.1
    (完)
     
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪 审校 王兴亚)

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