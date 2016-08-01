欧洲经济指标预测--8月1日-8月8日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月1日当周 8月1日(一) 0745 意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI) 7月 52.0 53.5 0750 法国Markit制造业PMI 7月 48.6 48.6 0755 德国Markit/BME制造业PMI 7月 53.7 53.7 0800 欧元区Markit制造业PMI 7月终值 51.9 51.9 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 7月 49.1 49.1 8月2日(二) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 6月 -- -1.6% 0730 瑞士制造业PMI 7月 51.4 51.6 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 7月 43.8 46.0 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.4% +0.6% (较上年同期) -3.5% -3.9% 8月3日(三) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 7月 51.0 51.9 0750 法国Markit服务业PMI 7月 50.3 50.3 综合PMI -- 50.0 0755 德国Markit服务业PMI 7月 54.6 54.6 综合PMI 55.3 55.3 0800 欧元区Markit服务业PMI 7月终值 52.7 52.7 综合PMI 52.9 52.9 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 47.4 47.4 0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 持平 +0.4% (较上年同期) +1.5% +1.6% 8月4日(四) 0545 瑞士消费者信心指数 第三季 -- 负15 1100 英国央行利率决定 8月 0.25% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 0-1-8 0-8-1 (升息-不变-降息) 8月5日(五) 0600 德国工业订单(较前月) 6月 +0.6% 持平 0645 法国经常帐(亿欧元) 6月 -- 赤字3 0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元) 6月 -- 逆差28 0730 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -0.2% +1.3% (较上年同期) 截至7月的三个月 +8.5% +8.4% 0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 6月 +0.3% -0.6% (经工作日调整，较上年同期) +1.0% -0.6% 8月8日当周 8月8日(一) 0600 德国工业生产(较前月) 6月 -- -1.3% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.4% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 -- 1.7 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 7月 -- -0.5%(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结