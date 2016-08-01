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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 08:21 BJT

《香港报摘》--经济日报8月1日

**头版头条**

--港股成功翻身后，资金涌亚洲之势未变，大市短线虽有获利回吐压力，但后市整体仍偏向乐观。

**其他**

--以色列手游及网页游戏公司Playtika宣布，被巨人网络及云锋基金等11名投资者合组的中国财团，以44亿美元收购。

--连锁家电商国美 公布截至6月底的中期股东应占利润预期将按年减少约90-100%；扣除非经营因素的经调整利润按年减约75-85%。

--中信资源 公布中期收入倒退42.2%，惟纯利扭亏为盈达1.02亿港元，每股盈利0.013港元，不派发中期股息。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)

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