《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月1日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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*工商时报：
--据悉，行政院长林全上周六入总统府向蔡英文报告经济情势，本周将与国发会、央行等财经首长研商促投资的振兴经济方案。国发会今天将发函邀跨部会研商国营事业加码公共建设具体策略。
--行政院主计总处昨日指出，近年公共建设与民间投资动能皆不足，以致投资率在去年降至20.1%，远低于韩国的28.4%，投资动能不足正是近年台湾经济成长不如韩国的重要原因。
*经济日报：
--台积电 扮演半导体多头领头羊，本季受惠为苹果 代工16奈米制程大举出货，加上为客户提供的整合型扇形封装(InFO)也开始挹注营运，单季合并营收将再改写单季新高。
--外资上周五在台股终结连15买，使得当天指数震荡盘软回档修正，引发市场对于台股后市行情多空论战。大型外资券商对于台股目标指数的最新看法，高低差达1,100点，显示法人圈对于台股后市看法转趋分歧。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完