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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 08:22 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月1日

*工商时报：

--据悉，行政院长林全上周六入总统府向蔡英文报告经济情势，本周将与国发会、央行等财经首长研商促投资的振兴经济方案。国发会今天将发函邀跨部会研商国营事业加码公共建设具体策略。

--行政院主计总处昨日指出，近年公共建设与民间投资动能皆不足，以致投资率在去年降至20.1%，远低于韩国的28.4%，投资动能不足正是近年台湾经济成长不如韩国的重要原因。

*经济日报：

--台积电 扮演半导体多头领头羊，本季受惠为苹果 代工16奈米制程大举出货，加上为客户提供的整合型扇形封装(InFO)也开始挹注营运，单季合并营收将再改写单季新高。

--外资上周五在台股终结连15买，使得当天指数震荡盘软回档修正，引发市场对于台股后市行情多空论战。大型外资券商对于台股目标指数的最新看法，高低差达1,100点，显示法人圈对于台股后市看法转趋分歧。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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