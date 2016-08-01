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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 08:24 BJT

《中国重要政经日程》--8月1日-9月11日

=============================近期重要政经日程==========================

8月31日（周三）

--G20财政和央行副手会（公报磋商）在浙江杭州举行，至9月1日。

9月1日（周四）

--G20第四次协调人会议、协调人与财政和央行副手联席会议（公报磋商）在浙江杭州举行，至2日。

9月3日（周六）

--G20工商峰会在浙江杭州举行。

9月4日（周日）

--2016年G20领导人峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。

9月11日（周日）

--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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