《台湾重要政经日程》--8月1日-10月10日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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=====================今日重要政经消息==============================
8/1(一)
--10:00 中经院7月采购经理人指数发布记者会。
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8/2(二)
--12:30 央行标售105/10期公债，金额300亿台币，天期为30年期，8/5(五)发行。
8/3(三)
--12:30 央行标售364天期定存单，金额1,600亿台币，发行日是8月4日。
8/5(五)
--08:30 主计总处公布7月消费者物价指数(CPI)，上月为年增0.90%。
--16:20 央行公布7月底的外汇存底，上月为4,335.52亿美元。
8/8(一)
--16:00 财政部公布7月进口/出口数据，上月出口年减2.1%。
8/10(三)
--12:30 央行标售两年期定存单，金额300亿台币，发行日是8月11日。
8/19(五)
*--16:00 主计总处公布第二季经济成长率终值；第一季为年衰退0.68%。
8/22(一)
--08:30 主计总处公布7月季调失业率，上月为3.96%。
--16:00 经济部公布7月外销订单年变动率，上月为年减2.4%。
8/23(二)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数年变动率，上月年增0.88%。
8/24(三)
--16:20 央行公布M2货币总计数(y/y)，上月为年增4.42%。
9/2(五)
--12:30 央行标售105/11期公债，金额300亿台币，天期为10年期，9/7(三)发行。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 董永年； 审校 曾祥进)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完