《路透晚报》--8月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国7月PMI显示经济短期企稳，惟弱需求仍待积极政策提振

中国两项制造业PMI指标在7月出现背离，官方PMI微降至荣枯线下方，财新指数则劲升两个点至17个月高位。分析师认为，鉴于7月多地遭受洪涝灾害，不宜将官方PMI的收缩解读成制造业走弱的信号，结合发电耗煤等高频数据看，经济短期基本持稳。

--中国房地产：7月百城住宅均价同比环比涨幅均扩大，连续一年双涨--中指院

中国指数研究院提供的报告显示，7月百城价格指数同比、环比连续12个月双涨，同比涨幅扩大1.21个百分点至12.39%，环比涨幅扩大0.31个百分点，为1.63%。

--中英关系：希望英方尽早做出决定，确保欣克利角核电项目顺利实施--中国外交部

中国外交部表示，中方注意到英国政府临时决定推迟就欣克利角核电项目做出最终决策，希望英方尽早做出决定，确保有关项目顺利实施。

--中国经济：去产能上半年仅完成30%，下半年需完成70%面临较大压力--报载

“三去一补一降”是中国今年经济工作的主要任务。人民日报海外版报导，中国上半年去产能已取得一定成绩，但就全年目标任务而言仍面临较大压力，要完成全年任务目标，意味着下半年将要完成全年任务的70%左右。

--中国能源：全年全社会用电量预计同比增2.5%，部分地区供电过剩--中电联

中国电力企业联合会发布报告称，上半年全社会用电量同比增长2.7%，增速同比提高1.4个百分点，用电形势比上年有所好转；预计下半年增长水平与上半年总体相当，全年全社会用电量同比增长2.5%左右，增速高于2015年。全国电力供应能力总体宽松、部分地区过剩。

--台湾数据：7月日经制造业PMI回升至51.0，创4个月来最高值

台湾制造业产出连续第二个月轻微回升，部分厂商因应新业务量上升而增加产量。月内新接业务总量在四个月来首次出现扩张，惟幅度尚微。新业务总量回升，皆因出口订单创下2015年1月以来最强劲增幅。部分受访厂商表示，主要贸易国普遍需求转强，带动出口业务成长，但扩张率整体而言仍属小幅。

--澳门经济：7月份博彩收入按年跌4.5%，跌幅为五个月来最温和

澳门政府公布，今年7月博彩收入按年跌4.5%，跌势比上月减缓，按月回升12%；该月跌幅是五个月以来最温和。

【金融】

--中国央行：7月对金融机构开展SLF操作9亿元，MLF操作4,860亿元

中国央行称，7月对金融机构开展常备借贷便利操作（SLF）9亿元人民币，开展中期借贷便利（MLF）操作4,860亿元。

--《焦点》中国邮储银行100亿美元IPO激起外资兴趣，但高估值有争议

消息人士称，中国邮政储蓄银行即将举行的最高规模可达100亿美元的首次公开发行(IPO)吸引了不少知名海外投资者的关注，因该行资产负债表很干净，不过该行的估值并不具有吸引力，这或许意味着该行IPO要成功，最终仍少不了本地基石投资者的参与。

--中国金融：将开展产融合作试点，引导金融机构落实差别化信贷--工信部

中国工业和信息化部等四部委发布通知称，将开展产业与金融合作试点城市工作，推进银团贷款制度，引导金融机构落实差别化信贷政策，支持有竞争力、有市场、有效益的优质企业合理融资需求，并支持大企业设立产业创投基金。

--中国政策：金融企业绩效评价办法发布，分银行保险证券和其他四大类--财政部

中国财政部发布金融企业绩效评价办法，根据金融企业的实际情况，本办法划分为银行业、保险业、证券业和其他金融业四大类金融企业进行绩效评价，并由财政部依据本办法组织实施绩效评价工作。

--《综述》中国互联网金融亦需宏观审慎监管，科技创新考验监管智慧

当前中国互联网金融违约风潮逐渐发酵，但各方焦点已跨越互联网金融和传统金融是否对立的话题。业内人士认为，互联网金融为金融业创造力插上翅膀，但并未改变金融本质，尽管全球互联网金融监管尚处比较初级的评估阶段，但宏观审慎管理仍适合互联网金融行业。

--中国期货：郑商所决定开展“保险+期货”试点，试点品种为棉花及白糖

中国郑州商品交易所决定开展2016年“保险+期货”试点，试点品种为棉花和白糖，而在风险防范前提下，棉花及白糖试点现货规模应分别不低于1,000吨及3,000吨。此举旨在探索推进农产品价格风险管理市场化。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,200亿元七天期逆回购，单日净投放435亿

中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币七天期逆回购操作，考虑1,500亿元的逆回购到期量，以及顺延至今日到期的735亿元央票，据此计算，单日净投放金额达435亿元。

--中国信用债：武汉国裕物流称周六将到期的4亿元短融兑付存在不确定性

中国武汉国裕物流产业集团有限公司公告，其所发行的将于周六(6日)到期的4亿元人民币短期融资券，兑付存在不确定性。

--《中国债市每日综述》现券平淡新债招标略好，PMI数据未引波澜

中国银行间债市现券走势极为平淡，基本未受分化的官方和财新PMI数据影响；整体缺乏方向，买卖盘报价点差狭小。相对来说，国债期货主力合约今日跌幅稍明显，不过更多可能是与移仓有关，其下跌持续性还有待观察。

【外汇】

--中国汇市：人民币随中间价收创逾五周新高，但月初购汇需求仍强

人民币兑美元即期较上日收盘价大涨，与中间价同创逾五周新高。交易员称，中间价超230点反弹基本符合市场预期，但汇价连续升值并没有明显打压客盘购汇情绪，结合月初因素客盘购汇大增推升成交量，盘中仍需大行提供美元流动性。

--中国外汇：外汇自律机制有助于更低成本、更有效的维护市场秩序--货币网

中国外汇交易中心发布新闻稿称，中国外汇市场自律机制的成立标志着中国外汇市场正在由过去的以他律为主转向他律和自律并重，建立外汇自律机制有助于以更低的社会成本、更有效的管理方式来维护市场秩序。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌续创一个月新低，中小盘股走势疲弱

中国股市沪综指收跌续创一个月新低。分析师指出，今天开盘后大盘快速下跌，后维持低位震荡，午后走势逐步趋稳，中小盘股走势依旧疲弱。不过今日股指下跌力度有一定减弱，且量能持续萎缩，短线大盘料进入震荡筑底阶段。

--中国企业：滴滴出行称将收购优步中国全部资产，后者仍将独立运营

中国最大移动交通平台--滴滴出行宣布，已与Uber全球达成战略协议，滴滴出行将收购优步中国的品牌、业务、数据等全部资产，收购后优步中国将独立运营。

--《综述》中国物流业吹响“互联网＋”号角，O2O及要素重构成致胜关键

物流业近日成为中国政策焦点之一，互联网＋物流更是成为热门词。业内普遍期望，互联网能成为物流业未来的新发展动力并帮助国内物流业走出当前困境。

--企业并购：中国复星集团发出要约，拟通过增资投资葡萄牙银行BCP

中国最大的综合性民营企业复星集团发出要约，拟通过增资收购葡萄牙最大的上市银行Millennium bcp(简称BCP)的16.7%股份，还可能进一步增持至最多达30%。

--香港证券：上市监管结构微调令决策过程便利化，应受市场欢迎--官员

就香港证监会与港交所提出上市审批架构改革惹来业界反对声音，财经事务及库务局局长陈家强称，改革建议主要对上市监管结构作出微调，使决策过程便利化，应会受到市场欢迎。

--港股业绩：中电控股上半年净利按年升7%，得益于香港及海外业务增长

香港主要发电及供电商--中电控股公布，今年上半年净利按年上升7%，得益于香港、印度及澳洲业务增长。

--中国个股：兴业银行拟定增募资约260亿元，中国烟草认购近110亿元

中国大型股份制银行--兴业银行公告称，拟定向增发股份募集259亿9,999.54万元人民币，大股东福建省财政厅和中国烟草总公司都将参与认购，其中中国烟草及其子公司共认购近110亿元。

--中港个股：民生银行股东华夏人寿增持其0.25%股份，南方希望则减持0.41%

中国股份制银行--民生银行近期主要股东在二级市场动作频频，该行称，华夏人寿上周增持公司A股约9,279.4万股，占总股本的0.25%；而南方希望实业公司同期减持民生银行A股约1.488亿股，占总股本的0.41%。

--中国个股：廊坊发展称恒大地产增持其股份至10%，逼近第一大股东