《香港报摘》--信报8月1日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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**头版头条**
--华润啤酒 的百亿港元供股大计由于会考虑优先为碎股股东补足一手股份，惹来久未露面的“碎股党”重出江湖，股东名册上的股东登记人数明显增加。
**其他**
--汇贤产业信托 管理人滙贤房托的行政总裁蒋领峰表示，公司会继续物色收购，目标是对资产组合有利、且有增值空间的内地一二线城市项目，期望能带动基金单位分派增长。
--以英国伦敦为总部的国际滙款公司WorldFirst表示，现时中国电子商贸业务占其全球收入约40%，公司现正洽谈在深圳或上海设立内地办公室，与当地伙伴合作做人民币收款，又计划5月进军日本。
--德泰新能源 宣布收购瑞典燃料添加剂生产商Emission Particle Solution Sweden AB的全部股本，作价2.2亿港元。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完