《香港报摘》--信报8月1日

**头版头条**

--华润啤酒 的百亿港元供股大计由于会考虑优先为碎股股东补足一手股份，惹来久未露面的“碎股党”重出江湖，股东名册上的股东登记人数明显增加。

**其他**

--汇贤产业信托 管理人滙贤房托的行政总裁蒋领峰表示，公司会继续物色收购，目标是对资产组合有利、且有增值空间的内地一二线城市项目，期望能带动基金单位分派增长。

--以英国伦敦为总部的国际滙款公司WorldFirst表示，现时中国电子商贸业务占其全球收入约40%，公司现正洽谈在深圳或上海设立内地办公室，与当地伙伴合作做人民币收款，又计划5月进军日本。

--德泰新能源 宣布收购瑞典燃料添加剂生产商Emission Particle Solution Sweden AB的全部股本，作价2.2亿港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘