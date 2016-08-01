ADR《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月1日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
8月1日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1 美元=7.7579港元 ) 美股道琼工业指数 周五收低24.11点，或0.13%，报18,432.24点。受累于麦当劳 和艾克森美孚 季度盈利低于预期。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 120.390 1.72 22268 9.340 中国铝业 8.060 -0.62 2636 2.501 中国移动 62.090 -0.56 96983 96.338 中国人寿 11.270 -2.09 224119 17.486 中石油 68.150 0.86 13746 5.287 中石化 71.810 -0.49 30743 5.571 汇丰控股 <HSBC.K 32.750 1.14 2064707 50.814 中电信 49.670 0.04 3198 3.853 中国联通 10.570 -0.28 58070 8.200 兖州煤业 6.260 3.64 7258 4.856 华能国际 24.590 -1.17 28273 4.769 南方航空 33.140 0.88 3006 5.142 东方航空 28.090 -1.40 2124 4.358 中芯国际 4.060 -2.17 17724 0.630 （完）
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完