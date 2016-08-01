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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 08:37 BJT

ADR《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月1日

8月1日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1
美元=7.7579港元 )
    
    美股道琼工业指数 周五收低24.11点，或0.13%，报18,432.24点。受累于麦当劳
 和艾克森美孚 季度盈利低于预期。 
    
    
 公司名称               ADR代码   收盘价    涨跌幅  成交量    ADR折合每股普通股
                                  （美元   （%）              (港元)
                                  ）                          
 中海油                           120.390  1.72     22268     9.340
 中国铝业                         8.060    -0.62    2636      2.501
 中国移动                         62.090   -0.56    96983     96.338
 中国人寿                         11.270   -2.09    224119    17.486
 中石油                           68.150   0.86     13746     5.287
 中石化                           71.810   -0.49    30743     5.571
 汇丰控股               <HSBC.K   32.750   1.14     2064707   50.814
 中电信                           49.670   0.04     3198      3.853
 中国联通                         10.570   -0.28    58070     8.200
 兖州煤业                         6.260    3.64     7258      4.856
 华能国际                         24.590   -1.17    28273     4.769
 南方航空                         33.140   0.88     3006      5.142
 东方航空                         28.090   -1.40    2124      4.358
 中芯国际                         4.060    -2.17    17724     0.630
    
    （完）

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