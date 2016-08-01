版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 08:45 BJT

中国政策：金融企业绩效评价办法发布，分银行保险证券和其他四大类--财政部

路透北京8月1日 - 中国财政部发布金融企业绩效评价办法，根据金融企业的实际情况，本办法划分为银行业、保险业、证券业和其他金融业四大类金融企业进行绩效评价，并由财政部依据本办法组织实施绩效评价工作。

财政部网站刊登的办法称，金融企业绩效评价标准值根据金融企业年度财务会计报告数据，运用数理统计方法，分年度、分行业统一测算并公布。办法对评价指标与权重有明确说明，金融企业的绩效评价指标具体包括： 盈利能力指标，经营增长指标，资产质量指标，偿付能力指标。金融企业绩效评价各单项指标的权重，依据指标的重要性和引导功能确定。

银行类金融企业盈利能力状况指标包括资本利润率、资产利润率、成本收入比，权重共为25%；经营增长状况指标包括（国有）资本保值增值率、利润增长率、经济利润率，权重共为20%；资产质量状况指标包括不良贷款率、拨备覆盖率、流动性比例、杠杆率，权重共为25%；偿付能力状况指标包括资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率，权重共为30%。

保险类金融企业盈利能力状况指标包括净资产收益率、总资产报酬率、收入利润率、支出利润率，权重共为30%；经营增长状况指标包括（国有）资本保值增值率、利润增长率、经济利润率，权重共为25%；资产质量状况指标包括资产减值准备与总资产比例、综合流动比率、综合投资收益率、应收账款比率，权重共为20%；偿付能力状况指标包括综合偿付能力充足率、核心偿付能力充足率，权重为25%。

证券类金融企业盈利能力状况指标包括加权平均净资产收益率、资产利润率、收入利润率、支出利润率，权重共为30%；经营增长状况指标包括（国有）资本保值增值率、利润增长率、经济利润率，权重共为20%；资产质量状况指标包括净资本与净资产比率、净资本与风险准备比率，权重共为25%；偿付能力状况指标包括净资本负债率、资产负债率，权重共为25%。 　 其他类金融企业盈利能力状况指标包括资本利润率、资产利润率、成本收入比，权重共为45%；经营增长状况指标包括（国有）资本保值增值率、利润增长率、经济利润率，权重共为40%；偿付能力状况指标为资产负债率，权重为15%。

办法明确，对被评价金融企业所评价期间（年度）发生以下不良重大事项，予以扣分。本办法自印发之日起施行，而财政部2011年发布的金融企业绩效评价办法同时废止。（完）

欲浏览政策全文，请点选财政部官网(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐