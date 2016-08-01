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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 08:57 BJT

澳洲经济：7月大城市房价连涨第七个月，但年增速放缓--CoreLogic

路透悉尼8月1日 - 澳洲大城市房价7月连续第七个月上涨，因处于纪录低位的抵押贷款利率使得悉尼和墨尔本房屋需求持续火热，不过各地房价年增速普遍放缓。

房地产谘询机构CoreLogic周一的数据显示，7月首府城市房价指数较前月增长0.8%，增速高于6月的0.5%。

不过，房价年增率从6月的8.3%降至6.1%，远低于去年逾11%的峰值。

很长时间以来，澳洲央行一直担心楼市过热，但这并未阻止其在5月降息至1.75%，并且外界高度预期央行周二将进一步降息。

房价压力主要集中在悉尼和墨尔本，其他地区的压力则温和得多，澳洲央行对此感到宽慰。

悉尼7月房价较前月上涨1.3%，较上年同期上涨9.1%；墨尔本房价分别为月增1.1%和年增7.5%。

相比，布里斯班、达尔文、堪培拉和珀斯7月房价下跌。这些城市以外的房价7月同比仅增长1.4%。(完)

(编译 王兴亚；审校 张若琪)

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