澳洲经济：7月大城市房价连涨第七个月，但年增速放缓--CoreLogic

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透悉尼8月1日 - 澳洲大城市房价7月连续第七个月上涨，因处于纪录低位的抵押贷款利率使得悉尼和墨尔本房屋需求持续火热，不过各地房价年增速普遍放缓。
房地产谘询机构CoreLogic周一的数据显示，7月首府城市房价指数较前月增长0.8%，增速高于6月的0.5%。
不过，房价年增率从6月的8.3%降至6.1%，远低于去年逾11%的峰值。
很长时间以来，澳洲央行一直担心楼市过热，但这并未阻止其在5月降息至1.75%，并且外界高度预期央行周二将进一步降息。
房价压力主要集中在悉尼和墨尔本，其他地区的压力则温和得多，澳洲央行对此感到宽慰。
悉尼7月房价较前月上涨1.3%，较上年同期上涨9.1%；墨尔本房价分别为月增1.1%和年增7.5%。
相比，布里斯班、达尔文、堪培拉和珀斯7月房价下跌。这些城市以外的房价7月同比仅增长1.4%。(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完