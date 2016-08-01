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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 08:49 BJT

中国个股：廊坊发展称恒大地产增持其股份至10%，逼近第一大股东

路透上海8月1日 - 中国区域性地产公司廊坊发展股份有限公司 周一公告称，国内大型地产公司恒大地产集团有限公司 增持其股份，使得恒大持股比例达到10%，已逼近目前第一大股东廊坊市投资控股集团13.34%的持股量。

公告显示，上周三至周五的三天内，恒大通过上交所集中竞价交易系统斥资2.67亿元，增持廊坊发展约1,898.9万股，约占后者总股本的4.995%，成交均价在14.06元。恒大称此次增持是出于对廊坊发展未来业务发展前景看好。

4月11日至12日，恒大通过大宗交易平台及集中竞价交易系统共买入廊坊发展1,902.8万股，持股突破5%，首次举牌廊坊发展。

随后廊坊发展即开始停牌，筹划发行股份收购文安县天跃房地产公司，不过未能就交易方式、估值等达成一致意见，因此公司于7月19日宣布重组失败。当日，廊坊发展公告称，由于其是廊坊市国有资本实际控制的唯一上市公司，廊坊市国资委将全力支持公司做强做优做大，在推进廊坊市国企改革和供给侧结构性改革中发挥主力军作用。

第一大股东廊坊投资控股集团稍早亦发布增持股份计划，计划在六个月内择机增持，增持金额在0.5-5亿元之间。

恒大集团旗下已有恒大文化产业和恒大淘宝足球俱乐部在中国新三板挂牌，并在4月获得嘉凯城 控股权后发起全面要约收购，不过接受要约股份仅300股，嘉凯城维持上市公司地位。

廊坊发展上周五收报14.69元。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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