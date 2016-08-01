永安期货：中国期指多空双双增仓，人气逐步恢复

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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以下内容节选自8月1日的《期货日报》：
市场经过调整之后，上周继续走低，上证综指上周三再度大跌，跌幅一度超过百点，并击穿3000点整数关口，最终收于2979点。期指三个品种走势出现明显分化，由于金融股表现平稳，IH当周上涨0.2%，但IC及IF双双收跌，当周跌幅分别为2.8%和0.5%。基差方面，期指贴水持续收敛，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水22.1点、3.2点及99.9点。
总体来说，伴随指数再度探底，多空主力出现双双增仓的局面，显示市场对于后市看法分歧加大。因而预计期指短期振幅将有所加大，呈现宽幅振荡走势，未来继续下行的概率较小。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完