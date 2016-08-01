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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 08:50 BJT

永安期货：中国期指多空双双增仓，人气逐步恢复

以下内容节选自8月1日的《期货日报》：

市场经过调整之后，上周继续走低，上证综指上周三再度大跌，跌幅一度超过百点，并击穿3000点整数关口，最终收于2979点。期指三个品种走势出现明显分化，由于金融股表现平稳，IH当周上涨0.2%，但IC及IF双双收跌，当周跌幅分别为2.8%和0.5%。基差方面，期指贴水持续收敛，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水22.1点、3.2点及99.9点。

　　总体来说，伴随指数再度探底，多空主力出现双双增仓的局面，显示市场对于后市看法分歧加大。因而预计期指短期振幅将有所加大，呈现宽幅振荡走势，未来继续下行的概率较小。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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