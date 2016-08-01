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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 08:57 BJT

弘业期货：金银上涨仍可期，白银潜力更大

以下内容节选自8月1日的《期货日报》：

近期，一方面，随着英国政治逐步趋于稳定，脱欧影响逐步消散，避险需求减弱。另一方面，美国近期公布的经济数据向好，提振美元，资金流向美国股市。同时9月和12月加息预期升温，前期金银有所回调。但在金融市场此消彼长的各项资产中，大周期内金银上涨仍然可期，其中白银潜力更大。

虽然近期经济环境以及数据向好，但如果美国经济不能确定持续稳定复苏，只是喧嚣一时的加息预期，并不会从根本上阻断金银的上涨征程，而其中白银的上涨潜力将不容小觑。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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