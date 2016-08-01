弘业期货：金银上涨仍可期，白银潜力更大

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自8月1日的《期货日报》：
近期，一方面，随着英国政治逐步趋于稳定，脱欧影响逐步消散，避险需求减弱。另一方面，美国近期公布的经济数据向好，提振美元，资金流向美国股市。同时9月和12月加息预期升温，前期金银有所回调。但在金融市场此消彼长的各项资产中，大周期内金银上涨仍然可期，其中白银潜力更大。
虽然近期经济环境以及数据向好，但如果美国经济不能确定持续稳定复苏，只是喧嚣一时的加息预期，并不会从根本上阻断金银的上涨征程，而其中白银的上涨潜力将不容小觑。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完