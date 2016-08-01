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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 08:59 BJT

宝城期货：沪胶期价陷入三角形态，郑棉头肩顶已出现

以下内容节选自8月1日的《期货日报》：

两周以来，沪胶1609合约波动幅度收敛，期价在10,800—11,700元/吨的区间内运行。技术图形显示，沪胶期价陷入三角形收敛形态之中，未来存在方向的选择。

　　经历过前期凌厉的上涨，近一个月郑棉1701合约受阻于16,000元/吨上方的空头抛压，转而切换为高位震荡走势。在期价初步完成头肩顶形态后，上周四开始陷入快速下跌模式。

　　根据传统技术理论，郑棉1701合约头肩顶的颈线位在14,500元/吨。如果本周期价失守该支撑位，那么期价将面临继续大幅下跌的风险，预计下跌的初步点位在13,000元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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