宝城期货：沪胶期价陷入三角形态，郑棉头肩顶已出现

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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以下内容节选自8月1日的《期货日报》：
两周以来，沪胶1609合约波动幅度收敛，期价在10,800—11,700元/吨的区间内运行。技术图形显示，沪胶期价陷入三角形收敛形态之中，未来存在方向的选择。
经历过前期凌厉的上涨，近一个月郑棉1701合约受阻于16,000元/吨上方的空头抛压，转而切换为高位震荡走势。在期价初步完成头肩顶形态后，上周四开始陷入快速下跌模式。
根据传统技术理论，郑棉1701合约头肩顶的颈线位在14,500元/吨。如果本周期价失守该支撑位，那么期价将面临继续大幅下跌的风险，预计下跌的初步点位在13,000元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完