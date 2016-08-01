《香港报摘》--其他报纸重要消息8月1日

**明报**

--中银香港 资讯科技部总经理郑松岩透露，金管局正与数家银行联系，研究Blockchain技术在跨境支付、汇款及贸易融资方面的应用。

--中国3D数码 主席萧定一称，计划今年底前在福建泉州开设戏院，亦会在本港人流较旺地区开设首间戏院。

**星岛日报**

--证监会与港交所 提出上市审批架构改革惹来证券界群声反对，港交所独立非执行董事李君豪称，在董事会内未曾听见赞成新架构的声音，并透露新建议对上市委员会构成大打击，很多成员已打算不再连任。

--香港宽频 最快本月以虚拟网络营办商（MVNO）身分进入流动通讯市场，消息人士指出，香港宽频主要为增加固网业务上客数目，方便在日后綑绑式推广住宅宽频服务。

**苹果日报**

--滙丰控股 周三公布脱欧后首份中期业绩，其派息政策能否坚持渐进增长，监管当局及市场均表关注。

--市场关注渣打集团 第二季业绩表现能否持续首季强势，虽期内新兴市场及商品价格有改善，惟由于业务重组成本仍未完全入账，故此这项一次性开支将会成为隐忧。

**东方日报**

--市场消息透露，多家投行已组成不同联盟，包括约十间的外资大行联盟、中资投行联盟、以及本地中小型投行联盟等，将会分别联署反对证监会与港交所 的上市监管改革建议。

--晨星（亚洲）截至7月26日数据显示，香港整体强积金（MPF）7月平均上升3.6%，全年回报扭亏为盈，当中香港股票组别表现升近8%。（完）

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