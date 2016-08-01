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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 09:01 BJT

方正中期期货：中国工业品期货指数上行受制约，煤炭板块表现更出众

以下内容节选自8月1日的《期货日报》：

上周，煤炭期货表现出众，能源化工品种先跌后张，钢铁建材系先扬后抑，有色金属相对而言走势平淡。当周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）重心平稳上行，最终报收于738.86点，全周涨幅为1.06%。在此过程中，最高上冲至752.56点，最低下探至725.09点。从走势上看，CIFI上行受制约，后期震荡为。

美联储维持利率不变，美元指数持续下滑。本周，各国7月PMI数据将陆续公布，需密切关注。预计CIFI后期震荡运行，上方压力位在770点，下方支撑位在720点。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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