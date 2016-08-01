方正中期期货：中国工业品期货指数上行受制约，煤炭板块表现更出众

上周，煤炭期货表现出众，能源化工品种先跌后张，钢铁建材系先扬后抑，有色金属相对而言走势平淡。当周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）重心平稳上行，最终报收于738.86点，全周涨幅为1.06%。在此过程中，最高上冲至752.56点，最低下探至725.09点。从走势上看，CIFI上行受制约，后期震荡为。