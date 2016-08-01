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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 09:19 BJT

金属期市：伦铜微跌，等待中国PMI数据

路透调查显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计与上月持平，刚好落在50这一荣枯线上 ，这令有关中国政府将采取更多措施刺激增长的预期升温。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和货币基金经理增持纽约商品期货交易所(COMEX)铜净多仓。

美国第二季经济增长仍然迟缓，让投资者倍感意外，库存近五年来首次回落，而企业投资继续保持疲弱态势，抵消了消费者支出强劲增长对经济的提振。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/汪红英；审校 龚芳/杜明霞)

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