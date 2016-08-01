港报财经评论：安倍好戏明上演，尽地一铺振经济--信报8月1日

安倍好戏明上演 尽地一铺振经济/ 习广思

虽然上周五美国公布的第二季经济增长大「挞Q」，但美股三大指数有跌有升，幅度甚微。受美元偏弱影响，黄金及新兴市场表现较好，分别升了1%及0.51%。本周初市况仍会较为波动，焦点落在本周二日本公布的新一轮经济刺激方案，安倍晋三有必要尽地一铺，以便日圆能回软，债息可以回升。

欧央行对区内51间大银行的压力测试派了成绩表，今年无设「肥佬」界线，但整体比预期为好。最大「黑猪」是意大利银行Monte Paschi，假设今明两年经济衰退及2018年经济增长甚低下，该行的股本比率跌至-2.4%；换言之，有必要尽快注资，增加股本。该行董事会上周五通过50亿欧罗的集资计划，包括出售百亿欧罗坏账组合。不过，是否做到仍是一个问号？暂时只此一间须尽快救亡，市场也算有点安慰。

笔者锺情黄金，其实世上也有不少同好。著名宏观经济分析员Jim Grant接受新一期《巴隆氏》财经杂志访问，此君今年70余岁，出道三十几年，隔周出一份《利率观察家》，论尽利率及宏观经济走势，市场上颇为知名。他再次建议买金银及相关股份，因为利率受到各国央行操控，史无前例出现负利率，扭曲了各种资产的价格。

Jim Grant说，市场利率本来用来厘定风险价格，决定投资所需的回报门槛及现金流贴现率，如今传统的估值准则已被扭曲，甚至被推翻。央行由学院经济学者把持，根本不懂处理现今的经济问题，只会愈搞愈糟糕。

对于债市泡沫是否将近爆破，他就不敢断言，并指1946年至1981年美国国债利率由2.25厘升至15厘，但在三十至四十年代，谁会预见到这一波债券熊市。债市的周期可以十分漫长，现时债市牛市行了35年，美国债市牛或熊年期一般超过20年，十九世纪时英国债市周期曾长达85年，所以他虽然看淡债市，但也不能断定何时会「爆煲」。

超低息环境令不少资产价格出现非一般表现，例如美股金宝汤，过去几年表现可人，但盈利增长与过往比较其实没有多大分别，2012年时预测市盈率只是12倍，但现时已急涨至逾20倍，不是泡沫是什么？

有趣的是，泡沫不是来自高增长股，反而来自十分稳定的食品股，盈利增长劲爆的脸书过去一年预测市盈率却在下滑，即股价增长慢于盈利增长。泡沫可以因极度乐观而形成，也可孕育自过度保守的情绪。笔者宁取脸书，也不要金宝汤。其实，本港高息股今年也开始有脱离传统估值范围的趋势，一旦环球利率环境起变化，贪稳阵变成得不偿失。

上周五美国公布第二季经济增长后，10年期国债息率下滑至1.453厘，与历史低位只差10点子。Jim Grant也不敢断言债券牛市将死，债息会否再创新低，实在很难讲，看看安倍晋三周二的振兴方案会否带动一点转机。

美国经济自金融海啸后，个人消费对经济增长的推动日益重要，相比之下，私人投资占GDP的比重则大不如前，私人投资曾在九十年代中后期及2008年前几年有着较快速的增长，前者由科网投资推动，后者则是次按引发地产发展投资。

自金融海啸后，减杠杆，环球经济放缓，金融危机不断出现，产能过剩及通胀预期不断下降等问题，均成为投资放缓的元凶。2014年中之后，油价及资源价格大幅下挫，这方面的投资大幅萎缩，令投资更是雪上加霜。

相比之下，各地央行不断推低息口，甚至祭出负利率，推行量宽，一波又一波，楼股皆升，财富效应增加了消费者可动用的资金，加上美国就业市场复苏得好，碰上油价大跌，在能源开支省下不少，造就了消费兴旺的局面。

要带动美国经济未来较快增长，靠消费的单引擎恐动力有限，首先就业市场复苏已十分成熟，失业率已降至4.5%，再大跌空间较小，工资还有一些空间追上，但消费能否如上季般以4.2%增长则较不确定。始终投资需要保持动力，未来的经济增长方能较为稳定。现只好寄望美国总统大选，白宫名花有主后，新政府会真的能启动基建投资，以带动经济增长。（完）

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