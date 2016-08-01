港报财经评论：电能攻防价值胜长建--经济日报7月30日

电能攻防价值胜长建/ 林瑞芬

日本央行昨日终于作出量宽决定，但规模不及市场想像的大，预期已被炒高下，必然迎来修正的结果。

恒指 昨收报21,891，跌1.3%；国指 收报8,958，跌1.4%，大市成交额679亿港元。技术上，恒指在去年第四季形成的蟹货区22,200至22,300遇阻之下，回吐以是否会跌穿21,500左右支持以判断是浪上升是否确认终结时。国指而言，始终落后于恒指未见突破今年4月阻力，在内地全面降杠杆压力下，A股短期也乏大幅炒升的空间，国指受制于9,300阻力，压力也很明显，回吐以是否会跌穿8,500左右支持以判断是浪的反弹已终结。

憧憬央妈放水就可以力挽持续疲弱的经济体，乃过于乐观，还是实际一点，聚焦公司业绩，电能实业 上半年盈利按年增长7.4%至34.8亿港元，扣减特殊项目后的经常性盈利实际倒退7.7%；但中期股息增加2.9%至0.7港元。长江基建 上半年盈利按年增长5%至55.1亿港元，扣除特殊项目后的经常性盈利实际倒退8.1%，但中期息增加5%至0.63港元。电能与长建的派息总算没有令投资者失望，一如预期受货币贬值（主要是英镑、纽元、澳元）的滙兑亏损影响，拖累帐面报经常性盈利倒退。

若两股拣其一的话，笔者认为电能较长建具攻防价值。

一来，截至上半年，电能持有净现金达570亿港元，即每股27港元，相信稳定增长的派息政策不变。电能于上半年每股盈利1.63港元，麦格理估电能下半年每股赚1.87港元，全年每股盈利达3.5港元，按年微跌3%。大和估计电能2016年度每股股息仍有空间微增1%至2.729港元。

二来，据摩根士丹利报告指，英国业务的收入同占长建及电能的收入比重逾6成，但占长建每股资产净值约60%，而占电能每股资产只30%左右，且电能所持现金以美元及港元居多，对比下，电能所冒英镑续贬值或英国经济可能大走下坡的风险较长建为低。

三来，电能持有愈多的净现金准备收购，对稳定集团未来盈利的增长基础愈有把握。收购长和 旗下加拿大赫斯基（Husky） 中流设备、油管资产等项目已于7月中完成，电能正整合有关业务，后市将展示盈利贡献。长建与电能周初已递交并购澳洲新南威尔斯州电网Ausgrid项目的最后建议方案，预期8月会有结果。据大和资本早前预计，Ausgrid项目涉资约116亿澳元，若并购成功，料可令长建及电能明年每股盈利分别增加20%及18%。

另据摩根大通昨日报告指出，假设是次并购的总股本投资为290亿港元，电能及长建各占资产的4成，并购对电能每股盈利的提升或达到13%，而长建为7%。若竞投Ausgrid不果，料电能仍会积极出击，如竞投英国的燃气项目、澳洲另一电网项目Endeavour Energy。

总括而言，对电能最大的不利是英镑滙价的可能持续弱势、贬值，而集团可以做的是抵销相关影响，其中，由于有大量现金在手，可藉并购以增加收入。此外，监于电能在英国的投资多为能源相关的基建和受规管业务，电力和燃气均为客户必需品，不论英国脱欧与否，都不会对集团基础业务有实际影响（上半年度，若以英镑计，电能来自英国的溢利贡献实质升幅2%）。澳洲的业务如能加以配合，市场一定会重拾对电能的蓝筹攻守价值。展望下半年，据公司管理层预期澳洲SA电网因新修订收费率向上而表现佳，但澳洲燃气网因修订收费率降而收入略减，而摩根士丹利因此估澳洲业务虽在澳元仍有贬值压力下，收入仍有轻微上升空间。

中期而言，电能股价于68港元左右的支持料不俗，这与其预测息率近4厘，相对高息有关，候低吸纳，反覆重上80港元楼上只是时间问题。

瑞信给予电能目标价为81港元，摩通及滙丰证券给予目标价为83港元，花旗给予目标价为84港元。电能昨收报75.95港元。

基本上，长和系还有长实地产 及长和待公布业绩，长和将于8月11日公布中期业绩，对其报表有甚么可注意地方，瑞银就提供了贴士。瑞银预计，长和的经常性净利润或按年增长1%至150亿港元，在油价及滙价下跌，以及港口业务放缓，抵销了来自电讯业务的增长。未来长和的业绩重点，还看电讯业务，3 Italia公司与WINDItalia的合并提议如获进行，将有现金成本协同效应，及潜在提升每股盈利空间。

摩根士丹利就指，不看好长实地产的中期业绩，因上半年只售出30亿港元项目，且过去两年公司并无补充土地储备。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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