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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 09:29 BJT

全球金市：现货金下挫，受股市上扬和美元反弹打压

美国商务部上周五称，第二季国内生产总值(GDP)按年增长1.2%，远低于预期，因库存投资近五年来首次回落。

亚洲股市周一小幅走高。美元指数 升0.1%至95.654，上周五该指数一度触及7月5日以来低点95.384。

美国达拉斯联储总裁柯普朗表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)不应对周五弱于预期的第二季GDP报告反应过度，在考虑再次升息之前需要研究更多的数据。

美国旧金山联储总裁威廉姆斯周五称，预计年底前美联储将加息多达两次。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据显示，7月26日止一周，对冲基金和货币经理人持有的纽约商品期货交易所(COMEX)期银净多头仓位连续第七周增长，但他们的黄金期货及期权净多头仓位减少。

上周五，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量增加0.40%至958.10吨。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/侯雪苹；审校 王丽鑫/杜明霞)

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