全球金市：现货金下挫，受股市上扬和美元反弹打压

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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美国商务部上周五称，第二季国内生产总值(GDP)按年增长1.2%，远低于预期，因库存投资近五年来首次回落。
亚洲股市周一小幅走高。美元指数 升0.1%至95.654，上周五该指数一度触及7月5日以来低点95.384。
美国达拉斯联储总裁柯普朗表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)不应对周五弱于预期的第二季GDP报告反应过度，在考虑再次升息之前需要研究更多的数据。
美国旧金山联储总裁威廉姆斯周五称，预计年底前美联储将加息多达两次。
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据显示，7月26日止一周，对冲基金和货币经理人持有的纽约商品期货交易所(COMEX)期银净多头仓位连续第七周增长，但他们的黄金期货及期权净多头仓位减少。
上周五，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量增加0.40%至958.10吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/侯雪苹；审校 王丽鑫/杜明霞)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完