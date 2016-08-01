港报社评：“军虎”虽囚笼反腐未竟，军改仅破题阻力重重--明报8月1日

今天是内地的八一建军节，解放军以其特殊的方式迎接成立89周年，一是对军委前副主席郭伯雄被处以终身监禁；一是在南海「亮剑」，大规模军演，最先进的反航母武器齐齐亮相。下个月，中俄还要在南海联合军演，矛头所指已呼之欲出。而军委主席习近平则以视察新组建的陆军总部及组织政治局就军队改革集体学习，重申其治军理念。平实而论，虽然包括郭伯雄等军中大老虎被囚入牢笼，但是军队反腐仍未结束；而军事改革这篇大文章也仅仅破题，刚开了个头，实际操作还有走样现象，由于深刻触及各方面既得利益，军改前路也阻力重重。

从郭伯雄和另一头「军虎」、军委前副主席徐才厚的判辞可见，两人主要罪行皆为卖官，且受贿数额巨大。由于郭、徐实际掌军达10年之久，其腐败对军队影响何其深远。就在郭伯雄判刑前不久，原空军政委田修思亦被拘押审查，他是郭、徐之后落马的第三个上将。自军队反腐以来已公布的落马将领，已涉及原四总部、七大军区、陆海空军、二炮及武警。相信透过买官升职的将领，目前军中还大有人在。

清除军中腐败分子尚未完成，要铲除军中腐败的土壤更是不易。与地方官员相比，军队反贪腐有其特殊性。目前，内地官员升职，一般要经过民意评审，并受到相对较多的舆论监督。但军队是担负作战任务的纪律部队，下级绝对服从上级，高级指挥官的个人权力相对更大，制约更小，党政地方的一些民主监督程序都不可能用于军队。而且，和平时期，军队不打仗，军官升迁没有硬性考绩指标，上级凭个人喜好说了算。因此，郭、徐集团才可以钻空子，只手遮天，胆大妄为地干卖官敛财的勾当。

现时，中央军委已加强监督高级将领。例如，不久前向军委机关和各战区派驻10个纪律检查组，历史上首次实行「派驻监督」。这不失为军队新时期反腐的尝试，但也是模仿中纪委派出的巡视组，「东厂式」的纪检组是否能成为与军队作战任务相适应的常态化建制，相信还要摸着石头过河。

而如何改革军队的升迁制度，使之真正合理化，使真正有血性有才能的军人脱颖而出，而不是任人唯亲、个人说了算，应是铲除买官卖官土壤的治本之策。同时，更合理的制订军官待遇制度，也是必不可少。香港反腐的经验是「高薪养廉」。党政官员尚且如此，随时有生命危险的军官更要有合理待遇。世界各国的军官待遇都较政府官员略高。中共建政初期，军官待遇也比地方官高约25%，现时内地军方地方官员实际收人倒挂现象亟待改变。

有解放军高级将领访美后说，人家招待不用公车用私车，吃饭「AA制」。事实上，解放军反腐的制度化建设不妨也学学美军。坦率地说，解放军当下的军事改革，就是从「师从苏军」改为「师从美军」。美军是全球唯一一天没有停过打仗，唯一有现代信息化战争经验的部队。中国的大军区制度，就是从前苏军嫁接过来的，只不过前苏军现在的俄军已经先解放军完成了学习美军的军事变革。之前俄军吞并克里米亚和这次出战叙利亚，都验证其军改成果。中国的军改其实已经慢了半拍，需急起直追。

目前，解放军改编了军委四总部，七大军区改划五大战区，新成立了陆军总部、火箭军、战略支援军，努力建立「军委管总、战区主战、军种主建」的新格局。不过，可以说，军改仅仅是起步，要达到美俄两军的水准，还要付出很大的努力。美军格杀拉登时，奥巴马一众美国领袖可在万里之遥监看全过程。这次，解放军三大舰队主力舰及空军、导弹部队南海军演，习近平是否可以坐镇北京八一大楼指挥，不得而知。但是，演习之后，中央军委安排他去视察陆军部，则是有些不合适。说实话，这次南海军演，从某种意义讲有逼退美军两个航母战斗群的意味，但并未用陆军一兵一卒，用的是海军、空军和岸基火箭部队。有军事评论指，「大陆军主义」依然阴魂不散，看五大战区的司令依然是陆军挂帅也证明这点。

本来，按「战区主战」新体制，五大战区应各是一个精干的指挥班子，并不管部队。但是，五大战区司令似乎都不想当无兵之将，现在战区好像变种为压缩了的大军区，似偏离军改原意。说到底，还是既得利益作祟。看来，军改还需要配以组织人事上的大刀阔斧，才可见实效。

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