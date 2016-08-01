港报社评：住宅供应快达标，需求结构待优化--信报8月1日

本港私人住宅楼价近月虽似有触底反弹迹象，屯门一个刚开售的全新楼盘，却以入场费「二百万元有找」作招徕，尽管这类单位数目有限，惟新盘开价罕见重现「一字头」，反映要成功吸引准买家的眼球，低价仍是不二法门。楼市暂时靠稳尚未逆转供求之间的结构性变化，准买家或许不太在意，站在楼市最前线的发展商却肯定心领神会。

根据运输及房屋局截至今年第二季的私人住宅一手市场供应数字，未来三至四年的潜在供应量按季再增添一千个单位，总数增至九万三千个，即平均每年可供应约二万六千伙，是有纪录以来的新高。最新潜在供应量，与二○一四年第四季开始稳步上升前的七万四千伙比较，足足增加一万九千个单位。这成绩自然要归功于不断增加土地供应，但更重要的是，住宅施工量增加的速度比发展商卖楼的速度更快，令潜在供应量不断上升。今年首六个月的施工量已达一万六千个单位，如果趋势持续，全年突破一万九千伙创十多年新高应无难度，未来三至四年的潜在供应量达十万个单位亦绝非不可能。

当然，未来实际有多少住宅单位推出市场，会受很多因素影响，包括施工步伐及政府审批预售进度等，但供应量稳步增加则是不争事实，不难实现政府每年供应一万八千个私人住宅单位的目标。至于对上一次私人住宅落成量超过一万八千个单位，已经是二○○四年的事，面对住宅新盘随时蜂拥而至，发展商可重温以往的经验作新部署，而不少准买家则可能从未经历如当前楼市蓄势待变的情境。

市场估计，单是今年下半年可推售的新盘单位达一万八千至二万个，市场能否顺利消化，谁也不能写包单。回看亚洲金融风暴爆发后的一九九八年，一手住宅成交宗数曾突破三万宗，但当时的环境与今天不可同日而语。反而在过去两年，一手成交宗数均维持在一万六千八百宗左右，而今年截至七月底只有约六千七百宗。从供应层面看，要追贴去年甚或达到政府的供应目标，未来数月发展商必定要非常积极推盘，并加大力度吸纳市场购买力，提供折扣及其他优惠变相减价相信是指定动作，在几个预期会有新盘密集推出的地区，更要打硬仗。

从需求层面看，在辣招税及按揭收紧等重重关卡下，换楼有一定难度，高价物业承造楼按亦限制较多，因此市场的真实承接力有多大，答案如谜，楼价走势存在很大变数。不过，可以肯定的是上车客包袱最少，而且普遍觉得买楼自住不用担心楼价下跌，只要入场银码并非高不可攀，又能解决首期问题，还是会很想入市，这也是发展商近年积极抢攻细单位新盘的原因。市场仍习惯「迟买可能更贵」的想法，加上几只「经济黑天鹅」例如英国脱欧震散市场，又或中国经济告急等皆未见太大威力，美国对加息又欲迎还拒，短期楼市并无断崖式下跌之虞，就算住宅供应增加，市场心态还需时改变。

可是，上车买家的购买力被集中消耗之后，往往需要一段时间才能重新积聚，当供应显着增加，尤以中小型单位占潜在供应量高达七成，对市场承接力是重大考验。因此，随着楼市供应逐步达标，单靠上车客支撑购买力并非长久可行之法。一个平稳而健康的楼市，必须有一条置业阶梯，由上车客与换楼客共同组成，优化需求结构，才有把握消化每年两万多个单位的潜在供应。

政府主管土地供应的官员直言，不会因为楼市短期变化而改变政策，未来推地「绝不手软」，这对于稳定住宅供应和市场预期是可取的。不过，政府官员直指现时楼价仍难负担，言下之意是楼价不再跌便不会罢休，但若以此作为目标却颇堪商榷。负担能力由两个因素决定，除了楼价，还有市民收入，如正面看，把经济搞活，营商环境变得更佳，消费市道更畅旺，港人能分享更多成果，在置业选择增加下，自然更易负担，也不用担心随时变负资产， 不是更两全其美吗？毕竟楼市大起大落都非幸事，平稳健康发展方为社会之福。

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