中国汇市：路透测算的人民币汇率指数全数下跌，CFETS指数跌破95关口

路透上海8月1日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.37%至94.99；SDR篮子指数微跌至95.77，BIS篮子指数微跌至95.66 。日圆变动再次成为指数大跌的主因。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.90%，SDR篮子指数跌3.10%，BIS指数跌5.95% 。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币较上日升贬点数 价 人民币 6.6277 234 欧元 7.4098 -374 日圆 6.4716 -1162 港元 0.8543 31.9 英镑 8.7612 -99 澳元 5.0337 -362 新西兰元 4.7737 -553 新加坡元 4.9446 -242 瑞郎 6.8396 -515 加元 5.0777 -198 林吉特 0.6093 -3.3 卢布 9.9743 -491 泰铢 5.2452 77 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.67，较上日微跌0.19%；RXY全球在岸人民币指数 报95.1，较上日微 跌0.66%；RXY参考离岸人民币指数 报95.79，较上日微跌0.17%；RXY参考在岸人民 币指数 报95.21，较上日微跌0.65%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)