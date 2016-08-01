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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 09:30 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数全数下跌，CFETS指数跌破95关口

路透上海8月1日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周一较上日微跌0.37%至94.99；SDR篮子指数微跌至95.77，BIS篮子指数微跌至95.66
。日圆变动再次成为指数大跌的主因。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.90%，SDR篮子指数跌3.10%，BIS指数跌5.95%
。
 CFETS篮子货币             今日中间  CFETS篮子货币较上日升贬点数
                           价        
 人民币                      6.6277                          234
 欧元                        7.4098                         -374
 日圆                        6.4716                        -1162
 港元                        0.8543                         31.9
 英镑                        8.7612                          -99
 澳元                        5.0337                         -362
 新西兰元                    4.7737                         -553
 新加坡元                    4.9446                         -242
 瑞郎                        6.8396                         -515
 加元                        5.0777                         -198
 林吉特                      0.6093                         -3.3
 卢布                        9.9743                         -491
 泰铢                        5.2452                           77
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.67，较上日微跌0.19%；RXY全球在岸人民币指数 报95.1，较上日微
跌0.66%；RXY参考离岸人民币指数 报95.79，较上日微跌0.17%；RXY参考在岸人民
币指数 报95.21，较上日微跌0.65%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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