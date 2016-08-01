芝加哥期市：大豆跌1%自一周高位回落，玉米亦跌但小麦走高

主力小麦合约 上涨0.7%至蒲式耳4.10-1/2美元。上周五收低0.6%，盘中低见4.03- 1/2美元，为2006年9月以来最低。 美国农业部(USDA)报告称，出口商售出12.9万吨美国大豆至未知的目的地，为三日来的 第三笔至少10万吨以上的交易。 以下是0109GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 410.50 2.75 +0.67% +0.06% 435.78 36 CBOT玉米 340.75 -2.00 -0.58% +0.59% 365.20 33 CBOT大豆 993.25 -9.75 -0.97% +1.56% 1059.08 46 CBOT稻米 $9.84 -$0.10 -1.06% +0.67% $10.62 28 美国原油 $41.45 -$0.15 -0.36% +0.75% $45.83 26 汇率 欧元/美元 $1.117 $0.000 +0.04% +0.90% 美元/澳元 0.759 0.000 -0.01% +1.25% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/张若琪 审校 张涛)