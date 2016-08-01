版本:
中国
货币新闻 | 2016年 8月 1日 星期一 09:40 BJT

芝加哥期市：大豆跌1%自一周高位回落，玉米亦跌但小麦走高

主力小麦合约 上涨0.7%至蒲式耳4.10-1/2美元。上周五收低0.6%，盘中低见4.03-
1/2美元，为2006年9月以来最低。
    
    美国农业部(USDA)报告称，出口商售出12.9万吨美国大豆至未知的目的地，为三日来的
第三笔至少10万吨以上的交易。
    
    以下是0109GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           410.50     2.75  +0.67%    +0.06%     435.78   36
    CBOT玉米           340.75    -2.00  -0.58%    +0.59%     365.20   33
    CBOT大豆           993.25    -9.75  -0.97%    +1.56%    1059.08   46
    CBOT稻米            $9.84   -$0.10  -1.06%    +0.67%     $10.62   28
    美国原油           $41.45   -$0.15  -0.36%    +0.75%     $45.83   26
    汇率 
    欧元/美元          $1.117   $0.000  +0.04%    +0.90%
    美元/澳元           0.759    0.000  -0.01%    +1.25% 

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 许娜/张若琪 审校 张涛)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐