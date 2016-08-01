中国信用债：7月共有23只短融、中票等取消或推迟发行，共计179.8亿元

路透上海8月1日 - 据路透不完全统计，7月中国信用债市场有23只短融、超短融和中票 等取消或推迟发行，总额共计179.8亿元人民币，取消发行只数以及金额环比连续第三个月 下降。 以下为7月以来公告取消或推迟发行信用债明细(数据来源：上海清算所、中国货币网和 中国债券信息网) 公告日 发行人名称 债券类别 计划发行规 模 (亿元) 7/29 青建集团股份公司 中票 5 7/29 新疆天山建材（集团）有限责任公司 短融 3.8 7/28 浙江古纤道新材料股份有限公司 超短融 5 7/28 徐州矿务集团有限公司 中票 15 7/27 瓮福集团有限责任公司 短融 10 7/27 广州万力集团有限公司 中票 8 7/26 中煤矿山建设集团有限责任公司 超短融 10 7/22 沈阳化工股份有限公司 短融 2 7/20 开元旅业集团有限公司 超短融 5 7/18 奇瑞汽车股份有限公司 中票 18 7/18 厦门信达股份有限公司 短融 5 7/18 山东钢铁集团有限公司 超短融 30 7/15 巨化集团 中票 5 7/15 淮安水利资产经营有限公司 中票 4 7/14 山东金茂纺织化工集团有限公司 短融 4 7/14 红豆集团有限公司 中票 5 7/11 中国吉林森林工业集团 超短融 5 7/8 新誉集团有限公司 超短融 4 7/7 中国南玻集团股份有限公司 超短融 6 7/6 新光控股集团有限公司 短融 10 7/5 亨通集团有限公司 短融 5 7/5 西王集团有限公司 短融 5 7/5 山东能源集团有限公司 超短融 10 总计 179.8 6月中国信用债市场有30只短融、超短融和中票等取消或推迟发行，总额共计268亿元人 民币。 而受频繁违约事件影响，4月中国信用债一度进入冰冻期。据路透不完全统计，4月共有 超过150家发行人，累计1,543.3亿元的短融、短融、中票及企业债等取消发行。随后5月取 消或推迟发行的信用债减至44只，总额也降至515亿元。(完) (发稿 边竞；审校 侯向明)