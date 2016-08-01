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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 09:47 BJT

中国信用债：7月共有23只短融、中票等取消或推迟发行，共计179.8亿元

路透上海8月1日 - 据路透不完全统计，7月中国信用债市场有23只短融、超短融和中票
等取消或推迟发行，总额共计179.8亿元人民币，取消发行只数以及金额环比连续第三个月
下降。
    
    以下为7月以来公告取消或推迟发行信用债明细(数据来源：上海清算所、中国货币网和
中国债券信息网)
    
 公告日    发行人名称                        债券类别    计划发行规
                                                         模
                                                         (亿元)
 7/29      青建集团股份公司                  中票        5
 7/29      新疆天山建材（集团）有限责任公司  短融        3.8
 7/28      浙江古纤道新材料股份有限公司      超短融      5
 7/28      徐州矿务集团有限公司              中票        15
 7/27      瓮福集团有限责任公司              短融        10
 7/27      广州万力集团有限公司              中票        8
 7/26      中煤矿山建设集团有限责任公司      超短融      10
 7/22      沈阳化工股份有限公司              短融        2
 7/20      开元旅业集团有限公司              超短融      5
 7/18      奇瑞汽车股份有限公司              中票        18
 7/18      厦门信达股份有限公司              短融        5
 7/18      山东钢铁集团有限公司              超短融      30
 7/15      巨化集团                          中票        5
 7/15      淮安水利资产经营有限公司          中票        4
 7/14      山东金茂纺织化工集团有限公司      短融        4
 7/14      红豆集团有限公司                  中票        5
 7/11      中国吉林森林工业集团              超短融      5
 7/8       新誉集团有限公司                  超短融      4
 7/7       中国南玻集团股份有限公司          超短融      6
 7/6       新光控股集团有限公司              短融        10
 7/5       亨通集团有限公司                  短融        5
 7/5       西王集团有限公司                  短融        5
 7/5       山东能源集团有限公司              超短融      10
 总计                                                    179.8
    6月中国信用债市场有30只短融、超短融和中票等取消或推迟发行，总额共计268亿元人
民币。 
 
    
    而受频繁违约事件影响，4月中国信用债一度进入冰冻期。据路透不完全统计，4月共有
超过150家发行人，累计1,543.3亿元的短融、短融、中票及企业债等取消发行。随后5月取
消或推迟发行的信用债减至44只，总额也降至515亿元。(完)

 (发稿 边竞；审校 侯向明)
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