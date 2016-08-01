台湾汇市：台币兑美元早盘升破31.8，因美国GDP不佳令升息预期降低

路透台北8月1日 - 台币兑美元 周一早盘走升，美元失守31.80价位。交易员表示，因美国第二季GDP令人失望，在升息预期降低下，热钱再度涌入韩国、台湾等市场，令台币表现相当强势。

他们指出，虽然今早有一、两家外资买美元，但抛汇的家数更多，进口商眼见美元失守31.80价位，承接的意愿减低，使得台币升值幅度扩大。

〞31.80一点都没支撑就破了，外资一直在买台股。〞一位大型银行交易员说。

银行交易员认为，台股虽然近期持续在8,800点以上强势整理，但外资买兴却没有减少，以这样的买超力道，台股后续应该还有涨升空间，未来台币要升值到什么价位，只能观察外资汇入力道何时减少。

另一外商银行交易员则称，市场对美国升息预期降低，热钱对具有稳定配息，且经济与美国具较高连动性的市场如韩国、台湾特别青睐，今日韩元兑美元 走势也相当强劲，带动台币上扬。

本地时间10:10，韩元兑美元报1,112.6，上日收在1,120.2；台股加权指数 则涨0.82%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目前一个月美元/台币远汇 报31.736/31.764，上日收在31.730。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.700-31.850。

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