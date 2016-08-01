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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 10:21 BJT

韩国数据：7月房价同比涨幅为逾一年来最低--国民银行

路透首尔8月1日 - 韩国最大抵押贷款银行--国民银行周一公布的数据显示，7月房价同比涨幅为逾一年以来最低。

国民银行数据显示，7月该银行的综合房屋购买价格指数较前月上升0.13%，较上年同期上升2.35%。

同比升幅创去年3月以来最低，当时为上升2.32%。(完) (编译 汪红英；审校 张涛)

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