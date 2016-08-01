台湾货币市场：月初银行钱满为患拆款利率走低，短票利率失守0.3%

* 银行钱满为患，一周以上拆款利率走低 * 发票量少银行钱多，短票利率失守0.3% * RP市场资金充裕，利率微幅下滑 记者 罗两莎 路透台北8月1日 - 台湾银行间拆款利率周一微幅走低。资金调度人士表示，步入月初 各大银行均钱满为患，大型银行主动压低拆款利率；今天除隔拆款利率跟着央行开在0.178% 外，其他天期拆款利率均已下滑，但拆款市场需求不多，大都以到期续做为主。 他们指出，从今天银行体系超额水位来看，显然市场资金非常宽松，一大早各银行到处 打电话积极消化积数，对利率也比较不坚持。 〞一大早、不到九点钟就有一大堆电话，大家都来问我要不要钱。〞一位大型票券公司 资调人员说。 一大型银行资调人员即称，今天市场资金很多，拆款市场几乎没有什么需求，利率亦略 为拉低，对票券公司拆借利率一周落在0.29-0.30%，对银行则在0.21-0.25%，〞利率有略低 一点，月初了，钱比较多。〞 一中型银行资调人员指出，今天很好拿钱，利率则恢复到跨月前水准，三天拆在0.20% ，较先前的0.24%低了许多。 票券商资调人员亦称，资金多的大型银行主动压低利率，7-14天拆款利率开在0.30%， 部分大型公股行库甚至把利率压低至0.27-0.28%，主要是在8月3日以前多数银行有消化积数 的压力，不得不压低利率消化多余资金。 本地时间11:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.736 31.926 台湾加权股价指数<.TWII 9,060.07 8,984.41 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.178% 0.176-0.250% --一周拆款利率区间 0.180-0.300% 0.176-0.310% --两周拆款利率区间 0.300% 0.250-0.325% **短票利率失守0.3%** 短票方面，票券商交易员指出，月初发票量本来就不多，到期量也有限，但银行体系钱 多到不行，再度出现巨额资金追逐少量票券的情况，利率随之走低且失守0.3%。 他们表示，因大型银行主动调低拆款利率，今天部分银行已主动把短票利率自上周的0. 30%压低至0.28-0.29%，惟发票量不大，〞僧多粥少〞情况再现。 〞今天有一堆银行来要票，但月初发票量不多，短票部位根本不够卖啊。〞一位大型票 券公司交易员说。 他们称，今天自保30天短票利率跌破0.30%，主要成交在0.28-0.29%，仅少数成交在0.3 0%。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.30%，区间在0.25-0.35%， 成交金额为79.31亿台币；前日加权平均利率为0.296%，区间在0.25-0.305%，成交量为88.3 9亿台币。 今日央行定存单到期金额为3,443.8亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)1,335.3亿台币，余日分别为：周二2,108亿、周三3,8 20.5亿、周四1,925亿以及周五38亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为323亿台币，累计至周日超额准备1 兆876亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆3,155亿台币。 **RP利率微幅下滑** 债券附买回(RP)市场方面，交易员指出，今天市场资金充裕，RP市场亦显得相当平静， 大都是例行续做，利率则微幅下滑。 他们表示，今天市场钱很多、调钱都很顺利，利率微幅下调，尤其是与银行承做的公债 RP利率，主要成交区间落在0.28-0.30%，但成交于低位渐增。 〞今天很好调钱，水位刚好到脖子，满舒服的，高利率成交渐渐变少了。〞一位大型票 券公司交易员说。 今天有法国Natixis银行2.75亿美元债交割；周五则有105/10期30年公债交割，预计金 额300亿台币。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率落在0.28-0.30%，与上日水准一致；与 银行承作的公债RP利率主要成交在0.30%，上日亦同。而短天期及一个月天期公司债附买回 利率主要成交在0.34-0.36%。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率在0.21-0.23%，上日则在0.21-0 .25%；短天期公司债附买回利率主要成交在0.21-0.25%，上日在0.21-0.28%。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)