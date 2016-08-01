台湾债市：10年公债殖利率早盘走跌，量缩观望明日30年新券标售结果出炉

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透台北8月1日 - 台湾10年公债105/4期 殖利率周一早盘走跌。交易员称，尽管央行一早引导隔拆利率微幅开高，但台债依旧随美债区间偏多整理；今日料五年、10年主流券维持在既有区间窄幅波动，观望明日30年新券标售结果出炉。
他们表示，因30年新券105/10 标售变数当前，以及指标10年券105/4殖利率已来到相对低点，续跌空间已有限，此皆令市场观望气氛较显浓厚，早盘台债维持量缩整理格局，静待消息面引领方向突破现有区间。
〞标债本来就是一翻两瞪眼，很难说。〞一位大型证券台债交易员说。
美国第二季经济增长仍然迟缓，让投资者倍感意外，库存近五年来首次回落，而企业投资继续保持疲弱态势，抵消了消费者支出强劲增长对经济的提振。指标10年期公债 收益率收报1.458%。
台湾银行间隔夜拆款利率PIBC周一开在0.178%；上交易日开在0.176%、加权平均利率则收在0.178%。此为台湾央行7月25日以来第三度引导银行间隔拆利率调整幅度达0.2基点，波动幅度稍显扩大。
本地时间10:46，105/4殖利率走跌0.86基点至0.6770%，成交15亿台币；五年公债105/8 殖利率跌0.40基点至0.5090%，成交2亿台币；台股加权指数 则涨0.84%。
交易员预估，今日105/4、105/8殖利率主要交投区间料分别在0.66-0.68%、0.49-0.51%。
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完