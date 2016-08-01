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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 10:58 BJT

台湾股市：盘中上涨，台积电领涨电子股

路透台北8月1日 - 台湾股市周一盘中上涨，权值股台积电 领涨电子股。

0246 GMT，台湾加权股价指数 上涨0.8%至9,056.85点，表现好于其他部分亚洲股市。

台股上周五下跌1%。

台积电跳升2.3%，提振电子类股 上涨1.1%。

金融保险类股 涨0.5%。(完)

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