主要国家经济指标预测--8月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月2日(二) 0130 澳洲建筑许可 6月 +0.5% -5.2% 民间房屋建筑许可 -- +0.1% 商品/服务贸易收支(亿澳元) 逆差20 逆差22.18 商品/服务进口(较前月) -- +2.0% 商品/服务出口(较前月) -- +1.0% 0430 澳洲央行利率决定 8月 1.50% 1.75% 0500 日本消费者信心指数 7月 -- 41.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 6月 -- -1.6% 0730 瑞士制造业PMI 7月 51.4 51.6 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 7月 43.8 46.0 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.4% +0.6% (较上年同期) -3.5% -3.9% 1230 美国实质个人支出(较前月) 6月 -- +0.3% 个人所得(较前月) +0.3% +0.2% 经调整后的个人支出(较前月) +0.3% +0.4% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) -- +1.6% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.9% 1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 51.8 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 7月 -- 715.8 1730 美国汽车销量年率(万辆) 7月 -- 1,666 2100 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,698.9 2245 新西兰劳工成本指数(较前季) 第二季 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.8% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月1日(一) 0000 韩国出口(较上年同期) 7月初值 -10.2% -4.6% 进口(较上年同期) -14.0% -9.5% 贸易收支(亿美元) 顺差78 -- 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 6月 +8.2% -- 0100 中国官方制造业PMI 7月 49.9 50.0 官方非制造业PMI 53.9 -- 0145 中国财新制造业PMI 7月 50.6 48.7 0130 韩国日经/Markit制造业PMI 7月 50.1 -- 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 7月 49.3 -- 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 7月 51.2 52.2 0750 法国Markit制造业PMI 7月 48.6 48.6 0755 德国Markit/BME制造业PMI 7月 53.8 53.7 0800 欧元区Markit制造业PMI 7月终值 52.0 51.9 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 7月 48.2 49.1 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月终值 52.9 -- 1400 美国建筑支出(较前月) 6月 -0.6% +0.5% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 52.6 53.0 投入物价分项指数 55.0 60.0 就业分项指数 49.4 50.3 新订单分项指数 56.9 -- 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.8% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 孙国玉/戴素萍；审校 汪红英)