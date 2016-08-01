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亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--8月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段    预估值       前值 
    
    8月2日(二) 
    0130 澳洲建筑许可                                  6月     +0.5%         -5.2%
             民间房屋建筑许可                                     --         +0.1%
             商品/服务贸易收支(亿澳元)                        逆差20     逆差22.18
             商品/服务进口(较前月)                                --         +2.0%
             商品/服务出口(较前月)                                --         +1.0%
    0430 澳洲央行利率决定                              8月     1.50%         1.75%
    0500 日本消费者信心指数                            7月        --          41.8
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                      6月        --         -1.6%
    0730 瑞士制造业PMI                                 7月      51.4          51.6
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                      7月      43.8          46.0
    0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)             6月     +0.4%         +0.6%
                              (较上年同期)                     -3.5%         -3.9%
    1230 美国实质个人支出(较前月)                      6月        --         +0.3%
             个人所得(较前月)                                  +0.3%         +0.2%
             经调整后的个人支出(较前月)                        +0.3%         +0.4%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)             +0.1%         +0.2%
                                      (较上年同期)                --         +1.6%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                    --         +0.2%
                                  (较上年同期)                    --         +0.9%
    1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)  7月        --          51.8
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数        7月        --         715.8
    1730 美国汽车销量年率(万辆)                        7月        --         1,666
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          7月        --       3,698.9
    2245 新西兰劳工成本指数(较前季)                  第二季       --         +0.4%            
                           (较上年同期)                           --         +1.8%
     
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值       预估值   
    
    8月1日(一) 
    0000 韩国出口(较上年同期)                     7月初值    -10.2%        -4.6%      
             进口(较上年同期)                                -14.0%        -9.5%      
             贸易收支(亿美元)                                顺差78          --
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                    6月       +8.2%          --
    0100 中国官方制造业PMI                          7月        49.9         50.0       
             官方非制造业PMI                                   53.9          --                 
      
    0145 中国财新制造业PMI                          7月        50.6         48.7           
    0130 韩国日经/Markit制造业PMI                   7月        50.1          --
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)          7月        49.3          --     
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                7月        51.2         52.2       
    0750 法国Markit制造业PMI                        7月        48.6         48.6       
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                    7月　　 　 53.8         53.7       
    0800 欧元区Markit制造业PMI                   7月终值       52.0         51.9       
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                   7月        48.2         49.1       
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)     7月终值       52.9           --   
    1400 美国建筑支出(较前月)                       6月       -0.6%        +0.5%      
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数            7月        52.6         53.0       
                        投入物价分项指数                       55.0         60.0       
                            就业分项指数                       49.4         50.3       
                          新订单分项指数                       56.9           -- 
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            7月       +0.1%        +0.2%       
                                (较上年同期)                  +0.7%        +0.8% (完)           
   
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 孙国玉/戴素萍；审校 汪红英)

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