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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 15:47 BJT

《中国金融债发行日程表》--8月1日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *农发行        50             1       *2.1733%        固息增发债   8/2-8/3
                50             3       *2.7552%
                50             5       *2.9175%
                50             7       *3.1444%
                40            10       *3.1582%
                  (2016年第14、15、16、第4期和第5期增发债)
 *国开行      至多30           3        周二招标       固息增发债   8/3-8/4
              至多70           5
              至多60           7
              至多110         10
              至多40          20
                  (2016年第八、六、七期、10期和五期增发债)
 *农发行      至多50           5        周三招标       固息增发债   8/4-8/5
              至多30           7
              至多70          10
              至多20          15
              至多30          20
                  (2016年第11、7、8、9和10期增发债)
  进出口行      50             5        *2.9502%       固息金融债   7/28-8/1
                50            10        *3.1559%
                      (第六期和第三期增发债)    
      
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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