《中国金融债发行日程表》--8月1日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *农发行 50 1 *2.1733% 固息增发债 8/2-8/3 50 3 *2.7552% 50 5 *2.9175% 50 7 *3.1444% 40 10 *3.1582% (2016年第14、15、16、第4期和第5期增发债) *国开行 至多30 3 周二招标 固息增发债 8/3-8/4 至多70 5 至多60 7 至多110 10 至多40 20 (2016年第八、六、七期、10期和五期增发债) *农发行 至多50 5 周三招标 固息增发债 8/4-8/5 至多30 7 至多70 10 至多20 15 至多30 20 (2016年第11、7、8、9和10期增发债) 进出口行 50 5 *2.9502% 固息金融债 7/28-8/1 50 10 *3.1559% (第六期和第三期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完