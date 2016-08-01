中国资管：上周48款集合信托产品发行，总计划募集规模环比降逾40%

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透北京8月1日 - 中国西南财经大学与普益财富发布的信托理财周报显示，上周（7月23日-7月29日）共有19家信托公司发行了48款集合信托产品，发行数量环比增加1款，增幅为2.13%。
其中，35款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为1.92亿元人民币，环比下降0.81亿元，降幅为29.67%。上周发行的信托产品总计划募集规模为67.24亿元，环比减少47.46亿元，降幅为41.38%。
上周募集规模最大的是湖南信托发行的“湖南信托-湘财源2016-7号项目集合资金信托计划”，募集规模为2.5亿元，为基础类产品。
统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下： 期限 发行数 平均最高预期收益 环比变化
率 12个月期 11 6.92% 下降0.21个百分
点 24个月期 10 7.15% 下降0.05个百分
点
从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了13款，房地产领域产品发行了3款，工商企业领域产品发行了10款，金融领域产品发行了9款，其他领域产品发行了6款，证券领域产品发行了7款。
从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行了14款，权益运用类产品发行了20款，组合运用类产品发行了2款，其他运用类产品发行5款，证券运用类产品发行了7款。（完） (发稿 马蓉; 审校 张喜良)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完