中国资管：上周48款集合信托产品发行，总计划募集规模环比降逾40%

路透北京8月1日 - 中国西南财经大学与普益财富发布的信托理财周报显示，上周（7月23日-7月29日）共有19家信托公司发行了48款集合信托产品，发行数量环比增加1款，增幅为2.13%。

其中，35款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为1.92亿元人民币，环比下降0.81亿元，降幅为29.67%。上周发行的信托产品总计划募集规模为67.24亿元，环比减少47.46亿元，降幅为41.38%。

上周募集规模最大的是湖南信托发行的“湖南信托-湘财源2016-7号项目集合资金信托计划”，募集规模为2.5亿元，为基础类产品。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下： 期限 发行数 平均最高预期收益 环比变化

率 12个月期 11 6.92% 下降0.21个百分

点 24个月期 10 7.15% 下降0.05个百分

点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了13款，房地产领域产品发行了3款，工商企业领域产品发行了10款，金融领域产品发行了9款，其他领域产品发行了6款，证券领域产品发行了7款。