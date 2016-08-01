港股业绩：中电控股上半年净利按年升7%，得益于香港及海外业务增长

路透香港8月1日 - 香港主要发电及供电商--中电控股 周一公布，今年上半年净利按年上升7%，得益于香港、印度及澳洲业务增长。

中电于联交所的公告显示，2016年1-6月净利为61.25亿港元，上年同期则为57.23亿港元；期内每股盈利2.42港元，拟派发第二期中股息每股0.57港元。

中电主席米高嘉道理称，上半年香港业务稳步增长，营运盈利增加5.5%至42.76亿港元；此外，澳洲及印度业务的营运盈利亦显着上升。

不过，中国内地业务受电价下调等因素影响，营运盈利下跌11%至8.41亿港元，东南亚及台湾业务的营运盈利轻微减少。

展望未来，该公司首席执行官蓝凌志指出，希望今年内获得政府批准于龙鼓滩发电厂增建燃气发电机组，以争取于2020年前投产；公司亦将继续推展兴建海上液化天然气接收站的建议。此外，公司现正评估一些在中国内地较发达地区的太阳能光伏和风力发电项目。

业绩公布前，中电周一早盘收升1.42%，报81.95港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)