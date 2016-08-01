澳新汇市：澳元和新西兰元守住较大涨幅，等待澳洲央行利率政策

澳元2%的涨幅只会增添澳洲央行降息的理由。

周二的澳洲央行将举行货币政策会议，大部分分析师倾向于预测会降息至新低1.5%。

路透调查的49位分析师中，有38位预计会加大刺激力度，主要是为了抑制通胀的放缓。

银行间利率期货走势<0#YIB:>显示澳洲央行采取行动的几率约为60%，年底前降息的几率则为100%。

澳洲两年期公债收益率 降至1.47%，因市场预期央行将降息。

澳元和新西兰元兑日圆均反弹1%，扳回了上周五以来的部分跌幅。日本央行周五宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)，向来自政府和金融市场要求其采取大胆行动刺激经济和通胀的压力低头，但原本寄望会推出更激进举措的投资者颇感失望。

新西兰元兑美元 停留在0.7222，上周五跳涨近2%。

新西兰央行将在8月11日举行利率会议，市场大举押注其会降息。(完)

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