《汇市简讯》美元指数在亚洲小涨，市场浮现少量低接买盘

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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0311GMT -
* 美元指数在亚洲上涨0.1%，继上周五挫跌1.25%后浮现低接买盘
* 市场均告上涨--E-迷你标普指数期货涨0.4%，美国原油涨0.4%，日经指数涨0.5%，日本外亚洲股指涨1.23%
* 动能研究向下，五日均线下穿10日及20日均线
* 技术面偏空，指数下看95.29--该点为6月/7月涨势回档50%处，其下为100日均线95.10 * 纽约盘区间95.38/96.27，为初步支撑/阻力位(完)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完