版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 11:36 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲小涨，市场浮现少量低接买盘

0311GMT -

* 美元指数在亚洲上涨0.1%，继上周五挫跌1.25%后浮现低接买盘

* 市场均告上涨--E-迷你标普指数期货涨0.4%，美国原油涨0.4%，日经指数涨0.5%，日本外亚洲股指涨1.23%

* 动能研究向下，五日均线下穿10日及20日均线

* 技术面偏空，指数下看95.29--该点为6月/7月涨势回档50%处，其下为100日均线95.10 　　* 纽约盘区间95.38/96.27，为初步支撑/阻力位(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐