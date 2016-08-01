中国债市动态：现券延续僵持走势，官方及财新PMI迥异仍需关注后续数据

路透上海8月1日 - 中国银行间债市周一现券延续僵持走势，国债期货亦波动微弱；最新官方PMI数据依旧疲弱，不过财新PMI却大幅向好，迥异表现令市场颇感疑惑，不过现券受影响暂时有限。

交易员指出，由于官方PMI统计范围主要是大中型企业，财新PMI关注的则以小企业为主，且样本地域可能也相对集中，因此参考程度或受限，仍需关注更多后续数据，以对经济形势作出更准确判断。

“开盘下了半个（基）点，后来反弹了，跟上周五持平或上半个点吧。（官方和财新PMI）差的太多了，不过市场反应也不算大，”上海一银行交易员表示。

北京一银行交易员谈到，一方面财新PMI数据代表性可能比较局限，另一方面即便经济数据稍有走稳迹象，也不会很快对债市形成很大冲击，因为市场对于基本面持续回暖的信心仍不足，除非出现持续的、强劲的信号证明经济已走出低谷。

中国宏观经济先行指标--官方制造业PMI指数7月小幅下滑至荣枯线下方，为五个月来首次。统计局指出，制造业形势总体持稳，近期部分地区的洪涝灾害，市场需求增长动力减弱是7月制造业PMI微降的主要原因。

不过稍晚公布的财新制造业PMI指数走势与官方PMI有所不同，受产出和新业务增长带动，财新制造业PMI强劲回升至50.6，17个月来首次来到扩张区间。

上述上海的交易员并认为，后市如何演变还是要看配置需求的脸色，如果配置盘的力道够强，可能还会生成新的热点并推低收益率，但如果配置力量减弱，可能收益率反弹压力就会明显加大。

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