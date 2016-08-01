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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 11:42 BJT

《汇市简讯》澳元/美元升破周五高位后，因买盘后继乏力而告拉回

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* 美元/澳元站上周五高位0.7610，于0.7616交投时，曾引发少量停止单

* 在未见买盘跟进推高下，目前回软至0.7600/05

* 市场更加确信澳洲央行明天会放宽政策

* 当地媒体及绝大多数分析师认为，央行将降息25个基点至1.50%(完)

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