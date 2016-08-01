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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 12:04 BJT

中国货币市场：资金宽松利率变动不大，月初流动性无忧

路透北京8月1日 - 中国银行间市场周一资金面整体宽松，主要回购利率变动不大。交易人士表示，央行
公开市场净回笼但亦有央票到期，机构融出正常，七天期品种供给较多；虽有非银机构反映隔夜略为难借，但
应是结构性情况，月初资金面将维持偏松格局。
    
    “（资金面）不紧，都比较好借，七天尤其多。公开市场小幅净回笼，但今天也有央票到期。”华中一银
行交易员说。
    
    不过据华南一基金交易员称，流动性整体没有问题，不过上午稍晚的时候隔夜不太好借，但市场是一个均
衡的情况，可能下午会好一点。
    
    “这周就看央行公开市场净回笼的情况吧，月初资金一般都比较松，我觉得净回笼影响应该不大。”她说
。
    
    中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币七天期逆回购操作，考虑1,500亿元的逆回购到期量，以及顺
延至今日到期的735亿元央票，据此计算，单日净投放金额达435亿元。 
    
    上述华中的银行交易员称，非银机构押信用债的隔夜确实不好借，因为隔夜一般集中在大行出，而大行大
多要求押利率债；出给非银的除非是一些小机构为了挣点差的，但这些小机构一般又不出隔夜，都是出七天或
14天。
    
    以下为主要货币市场利率报价:

        北京时间11:55          今日(%)   上日(%)  变动(bp
                                                  )
 质押式回购加权平均利率                           
  其中:隔夜                    1.9825    1.9941   -1.16
      七天                     2.2736    2.3646   -9.1
                                                  
      14天                     2.6827    2.67     1.27
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                         
  其中:隔夜                    2.4       1.85     55
                                                  
      七天                     2.435     2.285    15
                                                  
      14天                     2.405     2.4      0.5
                                                  
 回购定盘利率                                     
  其中:隔夜                    2         2.01     -1
                                                  
      七天                     2.4       2.5      -10
                                                  
      14天                     2.7       2.75     -5
                                                  
 Shibor                                           
  其中:隔夜                    2.012     2.017    -0.5
                                                  
       七天                    2.343     2.348    -0.5
                                                  
       三个月                  2.844     2.846    -0.2
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)    

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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