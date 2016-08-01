中国货币市场：资金宽松利率变动不大，月初流动性无忧

路透北京8月1日 - 中国银行间市场周一资金面整体宽松，主要回购利率变动不大。交易人士表示，央行 公开市场净回笼但亦有央票到期，机构融出正常，七天期品种供给较多；虽有非银机构反映隔夜略为难借，但 应是结构性情况，月初资金面将维持偏松格局。 “（资金面）不紧，都比较好借，七天尤其多。公开市场小幅净回笼，但今天也有央票到期。”华中一银 行交易员说。 不过据华南一基金交易员称，流动性整体没有问题，不过上午稍晚的时候隔夜不太好借，但市场是一个均 衡的情况，可能下午会好一点。 “这周就看央行公开市场净回笼的情况吧，月初资金一般都比较松，我觉得净回笼影响应该不大。”她说 。 中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币七天期逆回购操作，考虑1,500亿元的逆回购到期量，以及顺 延至今日到期的735亿元央票，据此计算，单日净投放金额达435亿元。 上述华中的银行交易员称，非银机构押信用债的隔夜确实不好借，因为隔夜一般集中在大行出，而大行大 多要求押利率债；出给非银的除非是一些小机构为了挣点差的，但这些小机构一般又不出隔夜，都是出七天或 14天。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9825 1.9941 -1.16 七天 2.2736 2.3646 -9.1 14天 2.6827 2.67 1.27 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.4 1.85 55 七天 2.435 2.285 15 14天 2.405 2.4 0.5 回购定盘利率 其中:隔夜 2 2.01 -1 七天 2.4 2.5 -10 14天 2.7 2.75 -5 Shibor 其中:隔夜 2.012 2.017 -0.5 七天 2.343 2.348 -0.5 三个月 2.844 2.846 -0.2 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)