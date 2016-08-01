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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 16:57 BJT

《中国企业债发行日程表》--8月1日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级   发行时间     主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*合江县阜阳   10         7   8/8簿记建档       --       AA-      8/9-8/11     华英证券
国资经营投资集团  (第3-7年末分别偿还20%本金/以土地使用权担保)
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*章丘国有     15         7   8/8簿记建档       --       AA       8/9-8/11     兴业证券
资产运营         (第3-7年末分别偿还20%本金)
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荆门高新       18        7   7/27簿记建档     4.15%     AA       7/28-8/3     长江证券
技术产业开发     (第3-7年末分别偿还20%本金)
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娄底市万宝     10        7   7/29簿记建档    *4.42%     AA       8/1-8/3    恒泰长财证券
新区开发投资   (第3-7年末分别偿还20%本金)                                     国开证券
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新干县城乡建设 10        7   8/2簿记建档   *上限6.00%   AA-      8/3-8/5      长江证券
投资开发            (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保)
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湘潭城市建设   16        7   8/3簿记建档       --       AA       8/4-8/5      西部证券
投资经营城市    (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保)           国开证券
停车场专项债    4        7                     --       
                (第3-7年末偿还20%本金/以停车场项目收费权质押担保)
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营口经济技术   15        7   8/4簿记建档       --       AA         8/5        东海证券
开发区城市开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金)       
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十堰经济开发区  6.5      7   8/4簿记建档       --       AA       8/5-8/9      兴业证券
城市基础设施建设投资   (第3-7年末偿还20%本金)       
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重庆两江新区   20        5   8/4簿记建档       --       AAA      8/5-8/9      广发证券
开发投资集团    (第3、4、5年末分别偿还30%、30%、40%本金)
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古蔺国资经营   10        7   8/3簿记建档       --       AA       8/4-8/10     天风证券 
                (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保)                              
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长沙天心城市    7        7   8/5簿记建档       --       AA       8/8-8/10     平安证券 
建设投资开发集团 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保)                            
  
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海城金财土地   10        7   8/5簿记建档   上限6.50%    AA       8/8-8/10     兴业证券 
房屋投资公司     (第3-7年末偿还20%本金/海城城建投资公司担保)                              
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
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邳州经济开发区   10       5   7/27簿记建档     5.69%      AA      7/28-8/3    国信证券       
产业新城产业定向自住房  (第3-5年分别偿还约33%本金)
项目收益债券
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株洲磐龙世纪      4.5     7   8/3簿记建档       --        AA      8/4-8/5   中信建投证券       
生态城项目收益债  (第3/5年末投资人选择权/株洲云龙发展控股集团作为差额补偿人)
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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毕节市开源建设     8      4   7/28簿记建档     5.48%     AA      7/29-8/2     国都证券
投资集团小微企业增信集合债券      (附第3年末投资者回售选择权)  
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赣州南康区城市    10      4   8/3簿记建档       --       AA      8/4-8/5      国融证券
建设发展小微企业增信集合债券   (附第3年末投资者回售选择权)  
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注: *表示新增。(完) 
        
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