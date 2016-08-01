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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 13:01 BJT

《全球汇市》美元脱离上周美国GDP公布后所及低点，日圆削减涨幅

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1178  1.1170  +0.07  +2.93  1.0860
    美元/日圆            102.35  102.05  +0.29 -14.92  120.30
    欧元/日圆         114.43  113.96  +0.41 -12.29  130.47
    美元/瑞郎            0.9683  0.9688  -0.05  -3.34  1.0018
    英镑/美元            1.3255  1.3226  +0.22 -10.06  1.4738
    美元/加元            1.3028  1.3028  +0.00  -5.86  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6336  6.6268  +0.10  +1.00  6.5680
    澳元/美元            0.7609  0.7595  +0.18  +4.59  0.7275
    新西兰元/美元        0.7226  0.7202  +0.33  +5.88  0.6825
    澳元/日圆         77.880  77.560  +0.41 -11.12  87.620
    新西兰元/日圆     73.980  73.540  +0.60  -9.76  81.980
    英镑/日圆         135.69  135.00  +0.51 -23.43  177.22
    澳元/新西兰元     1.0526  1.0528  -0.02  -1.29  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 王洋/汪红英/于春红/艾茂林/龚芳/刘秀红/张涛/张荻/王丽鑫/)

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