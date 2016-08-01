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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 13:10 BJT

新兴汇市：新兴亚币多数续升，因美国升息预期降温及资金涌入亚洲

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            102.36    102.04   -0.31  +17.53    120.30
    坡元            1.3374    1.3397   +0.17   +5.99    1.4175
    台币          31.746    31.926   +0.57   +4.16    33.066
    韩元           1109.35   1120.20   +0.98   +5.91   1174.95
    泰铢             34.75     34.82   +0.20   +3.65     36.02
    菲律宾披索       46.94     47.11   +0.36   -0.09     46.90
    印尼卢比      13070.00  13097.00   +0.21   +5.47  13785.00
    印度卢比       66.71     67.02   +0.46   -0.84     66.15
    马币            4.0185    4.0670   +1.21   +6.76    4.2900
    人民币          6.6325    6.6401   +0.11   -2.12    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
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 (编译 杜明霞/蔡美珍/侯雪苹；审校 于春红/王兴亚/汪红英/张若琪)

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