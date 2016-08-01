新兴汇市：新兴亚币多数续升，因美国升息预期降温及资金涌入亚洲

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 102.36 102.04 -0.31 +17.53 120.30 坡元 1.3374 1.3397 +0.17 +5.99 1.4175 台币 31.746 31.926 +0.57 +4.16 33.066 韩元 1109.35 1120.20 +0.98 +5.91 1174.95 泰铢 34.75 34.82 +0.20 +3.65 36.02 菲律宾披索 46.94 47.11 +0.36 -0.09 46.90 印尼卢比 13070.00 13097.00 +0.21 +5.47 13785.00 印度卢比 66.71 67.02 +0.46 -0.84 66.15 马币 4.0185 4.0670 +1.21 +6.76 4.2900 人民币 6.6325 6.6401 +0.11 -2.12 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/蔡美珍/侯雪苹；审校 于春红/王兴亚/汪红英/张若琪)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完