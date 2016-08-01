港股业绩：理文造纸中期净利同比升近28%，增派中期息

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透香港8月1日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司 周一公布，上半年净利同比升27.7%，再创公司历来最佳的半年业绩，受惠产能过剩减低、燃煤及原材料价格下跌、以及增值税退税政策等。
截至6月底止半年，理文造纸的净利为14.3亿港元，董事会建议派中期息每股0.11港元，去年同期为0.085港元。
理文造纸去年进军卫生纸市场，目前在重庆设有四台共13.5万吨之卫生纸生产线已全面投产，另外于重庆新增的四台共22万吨产能生产线，以及于江西和广东两地各两台合共22万吨产能生产线也将于今年下半年及2017年底前相继投产。投产后，公司卫生纸产量将达57.5万吨，晋身为内地卫生纸行业五大生产商之一。
该公司并表示，越南后江省年产能40万吨之造纸机项目预计将于2016年第四季投产。此外，公司未来可能在中国再增加约40万吨产能之包装纸生产线。
理文造纸午盘中段股价涨5.18%，报6.29港元。其对手玖龙纸业 股价亦升逾4%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完