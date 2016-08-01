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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 14:43 BJT

港股业绩：理文造纸中期净利同比升近28%，增派中期息

路透香港8月1日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司 周一公布，上半年净利同比升27.7%，再创公司历来最佳的半年业绩，受惠产能过剩减低、燃煤及原材料价格下跌、以及增值税退税政策等。

截至6月底止半年，理文造纸的净利为14.3亿港元，董事会建议派中期息每股0.11港元，去年同期为0.085港元。

理文造纸去年进军卫生纸市场，目前在重庆设有四台共13.5万吨之卫生纸生产线已全面投产，另外于重庆新增的四台共22万吨产能生产线，以及于江西和广东两地各两台合共22万吨产能生产线也将于今年下半年及2017年底前相继投产。投产后，公司卫生纸产量将达57.5万吨，晋身为内地卫生纸行业五大生产商之一。

该公司并表示，越南后江省年产能40万吨之造纸机项目预计将于2016年第四季投产。此外，公司未来可能在中国再增加约40万吨产能之包装纸生产线。

理文造纸午盘中段股价涨5.18%，报6.29港元。其对手玖龙纸业 股价亦升逾4%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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