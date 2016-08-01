版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 13:33 BJT

国际油市：伊拉克南部7月石油日均出口量增至320万桶--石油官员

路透巴士拉8月1日 - 两名伊拉克石油官员周一称，伊拉克南部港口7月石油日均出口量增至320万桶，高于6月的317.5万桶。

伊拉克原油多产自南部地区。北部库尔德族地区经由一条通往土耳其地中海港口Ceyhan的油管，日出口约50万桶石油，但这部分出口不受巴格达中央政府控制，中央政府管理来自南部的原油销售。

伊拉克官员和石油分析师预计今年该国出口会进一步成长，不过增速料较去年放缓。伊拉克2015年是石油输出国组织(OPEC)国家中石油供应增长最快的国家。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐