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市场报道 | 2016年 8月 1日 星期一 13:21 BJT

国际油市：交易商建仓提振油价上扬，但供应过剩仍构成压力

“油价日内上涨，但似乎容易受到供应过剩忧虑的打压，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)表示。

原油及成品油过度生产，是压制油价的主要因素。

为应对预期中的需求下降，沙特周日把面向亚洲客户的9月轻质原油价格下调了每桶1.30美元。这是近一年来的最大降幅。

一项路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)7月石油产量有望创近期历史最高水平3,341万桶/日。

美国上周活跃钻机数连续第五周增加，当月增幅为逾两年来最大。

而在原油供应增长之际，亦有新的经济疑虑浮现。

周一公布的一项民间调查显示，日本7月制造业活动萎缩幅度低于前月，但新出口订单萎缩幅度为逾三年半来最大，显示出近期日圆升值损及出口。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/张涛；审校 戴素萍)
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