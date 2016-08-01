香港证券：上市监管结构微调令决策过程便利化，应受市场欢迎--官员

路透香港8月1日 - 就香港证监会与港交所 提出上市审批架构改革惹来业界反对声音，财经事务及库务局局长陈家强周一称，改革建议主要对上市监管结构作出微调，使决策过程便利化，应会受到市场欢迎。

上月中证监会与港交所发出联合谘询文件，就改善港交所的上市监管决策及管治架构提出建议，包括由证监会透过两个新成立的委员会与交易所集中处理该等对市场质素、市场竞争力及发展而言属重要的上市政策及决策，惟近期业界陆续出现反对声音。

陈家强出席公开活动时向传媒表示，这次谘询是有关上市决策结构和上市政策的厘定有所微调，这些改变并无更改目前的基本架构，只是将现时的程序，即令其更简易化，以及使一些决策过程更清晰，令其更有一致性。

“简单来说，这次谘询的建议是改变目前一些上市决定的结构上的问题。”他说，“现时上市政策的最后决策权是在证监会的，我们认为应该让上市委员会和证监会有一个联合的平台，可以早点就一些上市的政策进行讨论。”

就市场出现的反对声音，陈家强称，政府将聆听市场意见。他并强调，这次证监会和港交所的联合谘询所要做的是决策过程的便利化，以及增加一致性和透明度，市场应该欢迎的。

稍早本地传媒报导，继香港上巿公司商会，港交所独立非执行董事李君豪日前率领香港经济师学会、香港股票分析师协会及多家证券行，公开反对由证监会与港交所共同推出的上市审批架构改革建议。