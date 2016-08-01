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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 14:12 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：风险偏好力抗亚洲疲弱PMI数据的打击

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* 美元/日圆涨0.39%，澳元/美元涨0.09%，新西兰元/美元涨0.25%，英镑/美元涨0.23%

* 美元/人民币跌0.1%，美元/印度卢比跌0.41%，美元/马币跌1.2%，美元/韩元跌1.0%

* 日经指数涨0.38%，中国沪综指跌1.19%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.38%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.48%，美国指标公债收益率报1.4821%

* 亚洲制造业表现不佳，受全球经济疲软拖累

* 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利敦促对升息谨慎，称美国经济仍面临风险

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 王兴亚)

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